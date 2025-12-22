Mesajul vine într-un moment tensionat, cu negocieri de pace în desfășurare și presiuni tot mai mari asupra Kievului.

America închide robinetul de fonduri pentru Ucraina

„Noi ajutăm americanii în vârstă aflați la pensie, inclusiv prin eliminarea impozitelor pe asigurările sociale, deoarece credem în onorarea părinților, mai degrabă decât în trimiterea tuturor banilor în Ucraina.

Credem că avem grijă de cei săraci, motiv pentru care avem Medicaid, astfel încât cei mai puțini dintre noi își pot permite rețete sau să-și ducă copiii la un doctor.

Și de aceea suntem revoltați de nedreptatea lui Tim Waltz, care le-a permis imigranților somalezi să fraudeze acel program cu miliarde de dolari. Ar trebui să meargă la americani, pentru că pentru asta e acolo.", a declarat J.D Vance.