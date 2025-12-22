Luni, Senatul a adoptat o modificare crucială la Legea reformei în domeniul sănătății (95/2006), stabilind un cadru riguros de sancționare pentru medicii care dezinformează în spațiul public. Cu 79 de voturi „pentru”, 38 „împotrivă” și două abțineri, proiectul stipulează că personalul medical va răspunde disciplinar pentru propagarea oricăror informații false sau contrare dovezilor științifice recunoscute internațional, dacă acestea reprezintă un pericol pentru sănătatea publică.

Această inițiativă extinde responsabilitatea medicului dincolo de cabinet, incluzând în sfera abaterilor disciplinare orice fapte ce pot aduce prejudicii onoarei profesiei sau prestigiului Colegiului Medicilor din România (CMR). În esență, legea obligă medicii să rămână ancorați în rigoarea științifică indiferent de canalul de comunicare utilizat, fie că este vorba despre platforme sociale, emisiuni TV sau alte medii publice.

Sancțiunile prevăzute sunt printre cele mai aspre din legislația medicală actuală. Astfel, la prima abatere, un medic găsit vinovat de răspândirea știrilor false riscă suspendarea dreptului de liberă practică sau a unor activități medicale specifice pentru o perioadă cuprinsă între o lună și un an. Recidiva atrage cea mai severă măsură administrativă: retragerea calității de membru al CMR, ceea ce echivalează cu pierderea definitivă a dreptului de a profesa. După votul favorabil din Senat, proiectul de lege merge acum la Camera Deputaților, care deține rolul de for decizional.