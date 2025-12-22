Potrivit DSP, în zilele de 25 şi 26 decembrie 2025, cu prilejul sărbătorii legale „Crăciunul – Naşterea Domnului”, mai multe unităţi medicale de urgenţă pentru adulţi şi copii vor funcţiona cu program special pentru a răspunde solicitărilor populaţiei.

Astfel, asistenţa medicală de urgenţă va fi asigurată de următoarele spitale:

- Spitalul Clinic de Urgenţă București Floreasca – tel: 021/599.23.00;

- Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: 021.318.05.23 / 021.601.24.00 ;

- Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” – tel: 021/255.40.99;

- Spitalul Clinic de Urgenţă “ Sf. Ioan” – tel: 021/334.51.90;

- Spitalul Clinic de Urgenţă ” Bagdasar-Arseni” – tel: 021/334.30.25;

- Spitalul de Urgenţă Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri – tel: 021/224.09.47;

- Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice – tel: 021/319.27.51;

- Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” – tel: 021/316.93.66;

- Spitalul Clinic de Urgenţă Copii “M.S. Curie” – tel: 021/460.30.26 ;





De asemenea, Serviciul de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti va avea program normal de lucru pe toată perioada sărbătorilor, cu menţiunea că va asigura şi eliberarea certificatelor constatatoare de deces la nivelul întregii Capitale. Toate solicitările populaţiei vor fi preluate prin numărul unic de urgenţă 112.

În acelaşi timp, Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va asigura un serviciu de gardă permanent, care poate fi contactat la următoarele numere de telefon:

0747.165.471;

0722.659.492.

Autorităţile recomandă cetăţenilor ca, în situaţii de urgenţă, să se adreseze unităţilor medicale menţionate sau să apeleze numărul unic 112, pentru a beneficia rapid de asistenţă medicală specializată pe durata sărbătorilor de Crăciun.