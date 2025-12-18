Din cauza riscului de recidivă și a stenozei carotidiene foarte avansate, de 80%, Dumitru avea nevoie de un tratament chirurgical avansat, pentru înlăturarea plăcilor de aterom de pe artera carotidă.

Mai mult, investigațiile au arătat că pacientul suferea de stenoză avansată și pe artera poplitee stângă. Din cauza acesteia, exista riscul ca în cazul producerii unui accident ischemic, bărbatul să își piardă piciorul.

În acest context, printr-o recomandare, familia lui Dumitru l-a programat la Prof. Dr. Horațiu Moldovan, medic primar chirurgie vasculară la Spitalul Clinic SANADOR. Aici, investigațiile avansate indicate au arătat că Dumitru prezenta stenoze severe la ambele membre inferioare, pe arterele poplitee. În această situație, Prof. Dr. Horațiu Moldovan a decis să efectueze intervențiile pe rând, în funcție de gravitatea afecțiunilor. Pentru stenoza carotidiană, cu riscuri ridicate de producere a unui nou AVC, medicul a efectuat o endarterectomie carotidiană, îndepărtând plăcile de aterom care îngustau artera carotidă și restabilind fluxul normal de sânge. Deși complexă, intervenția s-a finalizat cu succes, pacientul fiind externat la scurt timp după operație.

Ulterior, la o lună după intervenție, Dumitru a revenit la Spitalului Clinic SANADOR pentru o operație la piciorul stâng, care avea să îi redea circulația normală. Pentru obstrucția poplitee, tratamentul chirurgical efectuat de Prof. Dr. Horațiu Moldovan a constat în efectuarea unui bypass popliteu. Și această intervenție complexă s-a încheiat cu bine, astfel că Dumitru a scăpat de riscurile care ar fi putut să îi provoace noi complicații.

