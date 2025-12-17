Mare atenție la ce consumați la micul dejun

Este vorba despre acrilamidă, un compus care apare atunci când alimentele bogate în amidon sunt expuse la temperaturi ridicate, în special prin prăjire, coacere sau rumenire excesivă. Pâinea prăjită, cartofii, cafeaua și numeroase produse ultraprocesate se numără printre sursele comune ale acestei substanțe.

De-a lungul anilor, acrilamida a fost asociată în principal cu un potențial risc oncologic. Cercetări recente vin însă cu un semnal de alarmă suplimentar: expunerea constantă la acest compus ar putea avea un impact serios asupra sănătății cardiovasculare.

O echipă de cercetători din Spania a analizat datele provenite din zeci de studii desfășurate începând cu anul 2007, care au inclus peste 100.000 de participanți. Concluziile indică o legătură clară între consumul ridicat de acrilamidă și creșterea riscului de evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul miocardic și accidentul vascular cerebral, dar și a mortalității cauzate de aceste afecțiuni.

În cazul persoanelor considerate vulnerabile — de exemplu cele cu risc crescut de diabet de tip 2 — nivelurile ridicate de acrilamidă au fost asociate cu o creștere de până la 80% a riscului de deces din cauze cardiovasculare. Alte studii, inclusiv unele realizate în China, arată că expunerea crescută la acest compus poate mări probabilitatea apariției bolilor de inimă cu până la două treimi în următorii ani.

Ce spun specialiștii?

Cantitatea zilnică de acrilamidă ingerată în alimentație a variat, în studiile analizate, între aproximativ 30 și 60 de micrograme, efectele cele mai severe fiind observate la persoanele cu valori situate la limita superioară a acestui interval. Spre exemplu, o singură felie de pâine prăjită conține în medie aproape 5 micrograme de acrilamidă, iar nivelul crește considerabil dacă pâinea este arsă.

Deși mecanismul exact prin care acrilamida afectează sistemul cardiovascular nu este pe deplin înțeles, experimentele de laborator sugerează că substanța poate favoriza inflamația și acumularea de grăsimi în organism, procese care contribuie la apariția obezității și a bolilor de inimă.

Specialiștii recomandă, ca măsură de precauție, evitarea alimentelor excesiv rumenite sau arse și adoptarea unor metode de gătit mai blânde, pentru a reduce expunerea la acest compus cu potențial periculos.