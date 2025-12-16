Anunțul decesului a fost făcut de conducerea Colegiului Medicilor Bihor și a stârnit un val de reacții în rândul colegilor, pacienților și comunității medicale.

Decesul a survenit în jurul orei 13, în secția de Terapie Intensivă, unde medicul era tratat pentru o formă severă de endocardită acută, complicată cu șoc septic refractar și insuficiență multiplă de organe.

Al doilea medic mort: renumitul reumatolog Relu Liviu Crăciun a încetat din viață

Un diagnostic devastator, fără răspuns la tratament

Potrivit informațiilor transmise de Spitalul Județean, neurologul era internat la ATI în comă profundă, intubat și ventilat mecanic. Starea sa nu a răspuns la terapiile administrate, iar evoluția a fost nefavorabilă încă din primele zile.

„Din păcate, nu s-a mai putut face nimic”, a declarat purtătoarea de cuvânt a spitalului, precizând că șocul septic era refractar la tratament — o situație medicală cu prognostic extrem de rezervat, chiar și în condiții de terapie intensivă maximală.

Medicul fusese adus la Unitatea de Primiri Urgențe în seara zilei de 5 decembrie, după ce a fost găsit în locuința sa, în stare critică, de către prieteni, care au apelat serviciul de urgență 112.

Comunitatea din Oradea s-a mobilizat într-un mod rar întâlnit. Apelurile pentru donare de sânge au fost distribuite masiv pe rețelele sociale, atât de colegi medici, cât și de pacienți, însă, din păcate, a fost prea târziu. Originar din Mauritius, Vharoon Nunkoo Sharma era medic primar neurolog și activa de mai mulți ani în Oradea, atât în cadrul Spitalului Județean, cât și în clinici private. Era cunoscut nu doar pentru competența profesională, ci și pentru relația apropiată cu pacienții.