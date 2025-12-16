"Anunțăm un manifest adresat tuturor românilor, opoziției politice, mass‑mediei, sindicatelor, mediului de business și tuturor cetățenilor de bună credință care s-au săturat de această guvernare și vor acțiuni concrete. Opoziție totală, opoziție națională, un decalog de măsuri pe care îl transmitem către toți cetățenii României.

Este o opoziție totală față de abuzurile care, din 6 decembrie 2024 încoace, se comit la adresa voinței poporului român, o opoziție națională față de cei care calcă în picioare credința noastră creștină, identitatea națională și care acaparează spațiul public cu false teme.

Dorim să ajungem la alegeri anticipate, la votul românilor și la o schimbare reală în țară.

Este bătălia finală pentru suveranitatea și integritatea națională. Răspunsul nostru este lupta," a transmis liderul AUR.

AUR pregătește o "Opoziție Totală"

Consiliul Național de Conducere al Alianței pentru Unirea Românilor a adoptă un decalog de măsuri.

1. Întoarcerea la democrația parlamentară

2. Blocaj politic legitim al guvernării

3. O opoziție națională, în slujba cetățenilor și a statului, asumată de categorii sociale întregi, dar și de fiecare cetățean

4. Fără compromisuri cu coaliția

5. Apărarea Constituției și a statutului de drept

6. Opoziție activă și obstrucție regulamentară

7. Dialog social și alternative reale

8. Protest civic și mobilizare națională

9. Dimensiunea națională și internațională

10. Alternativă de guvernare și obiectiv final.

DOCUMENTUL INTEGRAL

Manifest AUR

OPOZIȚIE TOTALĂ – OPOZIȚIE NAȚIONALĂ

- un decalog de măsuri -

România se află într-un moment de ruptură democratică. Parlamentul este golit de rol, Guvernul conduce prin asumări repetate de răspundere, economia este împovărată de taxe, iar interesul național este subordonat unor înțelegeri de coaliție lipsite de legitimitate populară. Niciodată criza social-economică și morală nu a fost mai profundă, niciodată inadecvarea și incompetența Bucureștiului nu au fost mai evidente.

În acest context, opoziția nu poate fi decorativă, negociabilă sau selectivă. România are nevoie de opoziție totală – fermă, consecventă și fără compromisuri. O opoziție națională, în slujba cetățenilor și a statului.

Întoarcerea la democrație parlamentară

Nu vom vota nicio ordonanță de urgență, indiferent de conținut, ca formă de protest instituțional față de guvernarea prin excepție. Vom vota orice moțiune simplă îndreptată împotriva miniștrilor coaliției. Vom iniția și vom vota orice moțiune de cenzură care vizează demiterea guvernului. Vom iniția moțiuni simple pentru fiecare minister, pentru a expune public incompetența și abuzurile.

Blocaj politic legitim al guvernării

Nu vom susține nicio lege majoră inițiată de coaliție (legea bugetului de stat, investirea guvernelor, legi organice sau reforme structurale). Nu vom vota nicio lege care presupune creșteri de taxe sau poveri fiscale suplimentare pentru cetățeni și mediul privat. Nu vom susține niciun tip de sprijin extern care depășește cadrul strict umanitar, atunci când acesta afectează interesele României. Vom condiționa orice sprijin pentru Ucraina de asigurarea europeană a drepturilor lingvistice și religioase a românilor trăitori acolo.

III. O opoziție națională, în slujba cetățenilor și a statului, asumată de categorii sociale întregi dar și de fiecare cetățean

Vom organiza conferințe și dezbateri săptămânale, la București și în fiecare județ, pentru a critica și documenta acțiunile guvernului. Vom construi o rețea națională de informare publică, pentru a combate propaganda și dezinformarea guvernamentală. Vom continua să asigurăm prezență permanentă și activă în toate comisiile parlamentare strategice.

Fără compromisuri cu coaliția

Nu vom face niciun compromis cu actuala coaliție, nici în Parlament, nici la nivel local, nici prin acorduri informale sau înțelegeri de culise. Nu vom participa la niciun guvern cu vreunul din partidele Coaliției cu excepția unuia de „uniune națională”, cu mandat explicit pentru organizare de alegeri anticipate.

Compromisul cu abuzul reprezintă complicitate, nu stabilitate.

Apărarea Constituției și a statului de drept

Vom sesiza Curtea Constituțională pentru orice lege care contravine: democrației, statului de drept, economiei libere.

Vom sesiza Curtea de Conturi, ANI, Avocatul Poporului și alte instituții de control pentru fiecare caz de abuz sau risipă. Acolo unde există suspiciuni întemeiate, vom formula plângeri penale. Vom combate orice tentative de control ale Justiției, indiferent de unde vin acestea – reformarea Justiției nu se poate face din afară, prin intruziuni politice virulente și violente. Justiția trebuie decuplată de politic, pentru a se putea reforma. Scopul oricărei reformări este furnizarea Dreptății pentru toți justițiabilii.

Opoziție activă și obstrucție regulamentară

Vom folosi toate instrumentele regulamentare pentru a bloca inițiativele nocive (amânări, retrimiteri la comisii, contestarea procedurilor viciate, dezbateri extinse).

Vom lansa un audit politic public al guvernării, cu rapoarte periodice prezentate opiniei publice.

VII. Dialog social și alternative reale

Vom avea consultări periodice cu mediul de afaceri, profesori (mediu universitar și pre-universitar), sindicatele și profesioniștii afectați de politicile guvernului. Pentru fiecare proiect major al coaliției, vom prezenta alternative politice și economice clare. Vom depune inițiative legislative, pentru a demonstra existența unor soluții viabile.

VIII. Protest civic și mobilizare națională

Încurajăm și vom participa la orice tip de protest pașnic, în stradă sau prin alte forme de manifestare, atâta timp cât își asumă căderea guvernului și alegerile anticipate precum și solidaritatea cu categoriile sociale afectate.

Vom sprijini administrațiile locale nealiniate, expuse discriminării politice.

Dimensiunea națională și internațională

Vom fi prezenți permanent în Republica Moldova, unde vom combate influența și extensia actualei coaliții. Vom pleda pentru pregătirea proiectului de re-Unire a celor două state, în perspectiva tot mai clară a amânării integrării europene a Chișinăului și a decuplării R. Moldova de Transnistria în acest proces. Vom susține constant, în presa internațională și în forurile europene și internaționale (SUA), denunțarea practicilor abuzive ale guvernului. Vom solicita monitorizare internațională sporită și condiționalitate acolo unde sunt încălcate principiile democratice.

Alternativă de guvernare și obiectiv final

Vom construi un guvern alternativ din opoziție, cu responsabili pentru fiecare minister. Toate aceste acțiuni au un scop clar: provocarea alegerilor anticipate și întoarcerea deciziei la cetățeni.

Concluzie

Aceasta nu este o opoziție de circumstanță. Este o opoziție totală împotriva abuzului. Este o opoziție națională pentru salvarea identității și democrației românești. România nu are nevoie de stabilitate falsă, ci de adevăr, responsabilitate și votul cetățenilor.

Cu cât mai repede se vor organiza alegeri parlamentare anticipate, cu atât șansa de redresare a României va fi mai aproape.

AUR nu mai votează nicio ordonanță de urgență

Printre altele, Alianța pentru Unirea Românilor urmează să nu mai voteze nicio ordonanță de urgență ce va fi supusă plenului Parlamentului României.

De asemenea, AUR va vota orice moțiune simplă inițiată împotriva miniștrilor coaliției aflate la guvernare.

Mai mult, membrii AUR vor iniția și vor vota moțiuni de cenzură care vizează demiterea Guvernului Bolojan.