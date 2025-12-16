Incidentul a fost semnalat prin apel la 112, iar polițiștii Secției 4 s-au deplasat imediat la fața locului, confirmând că victima era inconștientă după cădere de la înălțime.​

Echipaje medicale au ajuns rapid la locul producerii tragediei, dar manevrele de resuscitare au fost zadarnice, medicii declarând decesul bărbatului.

Trupul neînsuflețit va fi transportat la Institutul Național de Medicină Legală pentru necropsie, care va stabili cauza exactă a morții.​

Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei, care vor verifica dacă este vorba de un accident de muncă sau alte circumstanțe. Poliția subliniază că cercetările sunt în desfășurare.