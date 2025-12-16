El a lansat și un atac la adresa fostului președinte Traian Băsescu, despre care spune că este „autorul celebrelor protocoale”, acuzând că și acesta cere acum modificări în domeniul Justiției, deși el și familia sa ar fi beneficiat de prescripții.​

Grindeanu afirmă că PSD „s-a ținut departe” de scandalul din Justiție și s-a limitat să urmărească dezbaterea publică, fără a o alimenta.

Liderul social-democrat susține însă că există „anumiți lideri USR cu dosare în justiție” care cer schimbarea legilor și îl indică pe Traian Băsescu drept exemplu de politician care vrea modificări, deși ar fi profitat în trecut de prescripții și de sistemul creat de protocoale.​

Liderul PSD anunță că partidul va participa la grupul de lucru pe tema Justiției inițiat la nivel guvernamental, prin ministrul Radu Marinescu. Grindeanu spune că anumite forțe politice încearcă să politizeze discuțiile, dar că PSD va merge la consultări pentru a discuta instituțional ceea ce se decide în acest cadru.

„Am așa cum ați văzut, noi ne-am ținut depate de acest subiect. L-am urmărit, evident. Am văzut că sunt anumiți lideri USR cu dosare în justiție, dar care vor schimbarea legilor justiției. L-am văzut pe președintele Traian Băsescu, care e autorul celebrelor protocoale, care vrea schimbări.

Sunt numite forțe politice care vor să politizeze acest subiect, PSD va merge la acel grup de lucru, ministrul Radu Marinescu va merge acolo. Spuneam că premierul a făcut un grup de lucru cu ce se discută acolo", a declarat Sorin Grindeanu.