Lupta juridică dintre Statul Român, reprezentat de ANAF Brașov, și familia fostului președinte Klaus Iohannis continuă. Marți, Fiscul din Brașov a înregistrat apel împotriva hotărârii pronunțate de Tribunalul Sibiu pe 20 noiembrie, prin care a fost respinsă cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor soților Iohannis.

Dosarul va fi înaintat Curții de Apel Alba pentru soluționarea cererii de apel

Acțiunea Statului Român urmărește obligarea fostului președinte la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul Sibiului (strada Nicolae Bălcescu, nr. 29). Acțiunea face parte din demersurile ANAF de a recupera sumele datorate, după ce, în octombrie, a preluat în condițiile legii jumătate din proprietate, ca urmare a unei moșteniri vacante culese de stat.

Reprezentanții ANAF au menționat anterior că acțiunea în instanță și solicitarea de măsuri asigurătorii au fost necesare deoarece soții Iohannis au refuzat plata voluntară a sumelor datorate.

În septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție respinsese definitiv recursul în dosarul care viza dreptul de proprietate al casei. Decizia Tribunalului Brașov din mai 2014, care a anulat contractul de vânzare-cumpărare pentru imobil, este astfel susținută, Statul Român fiind coproprietar.