Sunt pensionari speciali celebri ai sistemului de Justiție, unii dintre ei cu un trecut controversat. Multi dintre ei au stat ani buni cu deciziile de pensionare in sertar, iar acum beneficiază de mii de euro plătiți din bugetul de stat, paradoxal chiar de pe urma legii pe care tot ei o contestă acum.

Pensionarii controversați din sistemul de justiție

ANA MARIA CHIȘ - a făcut cerere de pensionare încă din 30 decembrie 2019, când era membru activ

al CSM

- mai bine de 3 ani a stat cu decizia de pensionare în buzunar

- abia în ianuarie 2023 a ieșit la pensie

- pensia de serviciu stabilită în 2019 - 37.616 lei (7523 euro)

- în 2018 judecătoarea avea încasări de peste 12.000 euro, potrivit presei

CRISTIAN VASILICĂ DANILEȚ - a făcut cerere de pensionare pe 4 decembrie 2023

- a ieșit la pensie în ianuarie 2024

- a ieșit din sistem cu o pensie de 25.305 lei (5061 euro)

DANIELA PANIOGLU - a stat cu decizia de pensionare mai bine de 3 ani în buzunar

- admiterea cererii de pensionare s-a făcut pe 10 noiembrie 2022

- drepturi stabilite - 23.217 lei la acea vreme (4.643 de euro)

- a ieșit la pensie pe 1 septembrie 2025