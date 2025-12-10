UPDATE 13:05 - Este o pauză de 45 de minute în această dezbatere extrem de tensionată din cadrul CCR. Din datele obținute de Realitatea PLUS, fără să fie neapărat vreun scandal, în interiorul instituției s-au format două tabere.

Astfel, sunt judecători care înclină balanța - majoritari, conform surselor citate - să pice această nouă reformă a pensiilor speciale, fapt ce ar avea și implicații politice cu direcție la premierul Ilie Bolojan. Sunt însă tot așa, pe linie politică, magistrați din cadrul CCR care ar vrea să accepte această formă a legii pensiilor speciale, cum a fost gândită de Guvernul condus de Bolojan.

Vorbim despre o decizie mult-așteptată, poate una dintre cele mai tensionate din cadrul CCR, mai ales că vine pe acest fond complicat în care premierul este pentru a doua oară subiect de discuție în CCR pentru cea ce înseamnă reforma pensiilor speciale.

UPDATE 9:49 - Decizia de astăzi a judecătorilor Curții Constituționale a României (CCR) privind reforma pensiilor speciale este împărțită în două tabere, susțin surse citate de Realitatea PLUS.

Sunt două tendințe la nivelul CCR. Pe de o parte, sunt judecători care au spus, pe surse, că vor ca astăzi să se discute reforma pensiilor speciale și, cel mai probabil, ea va pica. Adică va fi declarată neconstituțională, motivația fiind legată de cuantumul pensiei pe care ar urma să o primească judecătorii și procurorii după pensionare.

De cealaltă parte, e o mică tabără în CCR care ar vrea să pună în așteptare această decizie, totul pe fondul deja tensionat socio-politic, când vedem că sunt deja nemulțumiri la adresa măsurilor luate de guvernul Bolojan, și au venit și rezultatele acestor alegeri, unde suveraniștii au obținut un scor extrem de important.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Urmează o nouă lovitură dură pentru Ilie Bolojan! Magistrații de la Curtea Constituțională se reunesc astăzi ca să analizeze pentru a doua oară reforma pensiilor speciale.

Potrivit unor surse, sunt șanse mari ca judecătorii să respingă din nou proiectul, așa că se ia în calcul inclusiv o amânare a deciziei. Asta ar însemna ca România să piardă cele 231 de milioane de euro din PNRR, iar premierul a amenințat că și-ar putea da demisia dacă proiectul nu intră în vigoare.

Pe ordinea de zi a ședinței mai este și proiectul cu noile taxe care intră în vigoare din 2026.