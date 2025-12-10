"Am înghițit foarte multe lucruri în această campanie, dar le-am dus.

Am avut niște zile grele. Am văzut niște, așa ziși, bărbați, care m-au făcut în fel și clip. Că sunt strâmbă, că sunt urâtă, că arătam terminată în campanie electorală. N-am candidat la MISS. Nici nu mi-am propus vreodată.

Nu poți să interacționezi cu adevărul, cu durerea, cu problemele oamenilor să nu fii afectat. Ăsta este motivul pentru care, într-adevăr, la un moment dat, poate că părea că sunt epuizată.

Când a început campania electorală, au spus că am să mă fac de râs, că n-am să iau nici măcar 5%, că voi fi umilită.

Noi suntem pleava. Sunt mândră că sunt pleava societății.

Am întâlnit mii de oameni în aceste zile în stradă. Și nu pot să stau deoparte. Nu pot să stau departe.

Le este frică de voi, cetățenii români. Credeți-mă. Sunt îngroziți. De asta s-au și unit toți împotriva mea. De asta m-au denigrat, mi-au jignit familia, tatăl mort, până și pe fratele meu cu handicap grav. Nu i-a oprit nimic, pentru că setea de putere, banii, mafia din care fac parte, le-a luat mințile", a declarat, marți seara, Anca Alexandrescu.