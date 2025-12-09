Ministrul Muncii, Florin Manole, a transmis marți că Partidul Social Democrat (PSD) susține ferm creșterea salariului minim, afirmând că măsura este necesară nu doar pentru salariați, ci și pentru economia României. „Creşterea salariului minim are argumente solide! PSD susţine această măsură, nu doar pentru că este corectă pentru salariaţi, ci pentru că este necesară pentru economia României,” a declarat Florin Manole.

Ce argumente aduce ministrul Muncii

Manole a prezentat o serie de argumente care susțin decizia de majorare a salariului, bazată pe o lege în vigoare, stabilită prin consens în 2024 (implementând directiva europeană privind salariile minime și un jalon din PNRR):

Lege pe Baze Obiective: Legea nu mai permite „politizarea salariului minim”, ci îl calculează pe baze strict obiective, conform directivei europene. Inflația și Sărăcia: Inflația de peste 9% erodează puterea de cumpărare, iar un „argument de bun-simţ este că nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal şi corect, care câştigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie.” Productivitate vs. Costul Muncii: Productivitatea muncii în România a crescut cel mai rapid din Uniunea Europeană (28,8% din 2015 până în prezent), dar costul muncii rămâne printre cele mai mici din UE ($12.5$ Euro/oră în România, comparativ cu $33.5$ Euro/oră în UE). Ministrul concluzionează: „oamenii produc mai mult, dar sunt plătiţi prea puţin.”

Declarația vine cu o zi înainte de reuniunea Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social de miercuri, unde se va discuta despre salariul minim. Această discuție are loc în contextul în care premierul a anunțat anterior că nu există posibilitatea financiară a majorării.