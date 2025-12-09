UPDATE 10:00 - "În primul rând aș dori să le mulțumesc tuturor oamenilor prezenți aici. Îmi dau seama ce eforturi fac, mai ales în condițiile de extremă austeritate pe care le traversăm astăzi. Le mulțumesc tuturor și îmi dau seama că tot acest sacrificiu nu este în zadar. De aceea le spun tuturor: rămâneți credincioși idealurilor voastre și să ne păstrăm demnitatea.

A trecut un an de zile de când așa-zisul stat a dat lovitura de stat împotriva propriei țări, împotriva propriului popor, care a decis după 35 de ani să-și conducă singur țara - ceea ce este și firesc - și să instaureze democrația participativă. Deci, poporul român a înțeles că nu există democrație fără valori creștine, fără libertate, fără Dumnezeu.

Opusul viziunii creștine este oligarhia, adică deținătorii de putere ilegitimă de astăzi, care l-au scos pe Dumnezeu din ecuația vieții. Practic, după 6 decembrie 2024 rezultatul este unul înspăimântător. Și eu spun așa: ați compromis într-un mizerabil act de inconștiență politică ideea de democrație, anulând votul a milioane de oameni. Ați compromis ideea de Justiție pe care ați transformat-o într-o armă electorală, după care ați aruncat-o la gunoi. Ați compromis șansa istorică a revenirii noastre economice cu măsuri care ar putea fi calificate ca ridicole, dacă nu ar fi catastrofale. În fapt, asistăm la un asasinat economic împotriva propriului popor. Ați compromis ideea de competență promovând diplome de debara, impostură crasă și prostie solemnă. Și menționez așa, tineretul este definiția viitorului națiunii. Nimeni nu vă dă dreptul să-i compromiteți șansele. Tineretul merită să ocupe locul pe care-l merită, adică primul loc. Ca un stat responsabil, dacă ai fi, investești totul în tineret pentru că el este viziunea eternității. Ați compromis șansele femeilor nobile și harnice din această țară care, de altfel, sunt majoritatea și ați promovat țiitoarele de partid cu competențe de canapea. Ați compromis idea de suveranitate măturând pe jos cu voința unui popor, voință pe care ați înlocuit-o cu deciziile stăpânilor voștri de la Bruxelles. Apropo, Carul cu proști s-a răsturnat la Bruxelles, nu la Caracal. Ați compromis ideea de demnitate pentru milioane de pensionari și militari cărora le-ați aruncat promisiuni de teamă, atât cât să tacă și să vă voteze la alegeri. Pensia și indemnizația de militari nu sunt favoruri sunt drepturi, iar poporului român nu îi faci o concesie, ci îi dai ce i se cuvine. Voi nu le-ați dat nimic și nu ați dat nimic poporului român. Ați compromis ideea de țară, ați compromis tot. Și eu spun așa: AJUNGE!", a afirmat Georgescu la ieșirea de la sediul Poliției Ilfov.

"Nicușor, demisia", au scandat oamenii în timp ce Călin Georgescu își susținea discursul.

UPDATE 10:58 - Călin Georgescu a ajuns la sediul Poliției Buftea, acolo unde va semna controlul judiciar, așa cum ne-a obișnuit în fiecare săptămână. Liderul suveranist a fost întâmpinat cu aplauze.

"Călin Georgescu este președinte", au scandat oamenii veniți din toate colțurile țării pentru a-l susține, dar și din Diaspora.

UPDATE 9:10 - "Ca orice cetățean al României, care se confruntă cu un abuz evident, nu am și nu voi avea decât o singură apărarea: legea. Nădăjduiesc că se va face nu doar aplicarea ei, ci un act de justiție. Vă mulțumesc", a transmis liderul suveranist la ieșirea de la instanță.

Călin Georgescu a plecat la Poliția Buftea, unde urmează să semneze controlul judiciar.

UPDATE 9:03 - Termenul de judecată a început.

UPDATE 9:56 - Călin Georgescu a ajuns la sediul Judecătoriei Sectorului 1, fiind aclamat de oamenii prezenți să îl susțină.

UPDATE 8:00 - Zeci de oameni s-au adunat în fața Judecătoriei Sectorului 1, acolo unde Călin Georgescu urmează să ajungă în această dimineață.

Se fac noi presiuni asupra liderului suveranist Călin Georgescu, asupra dosarelor în care acesta este implicat.

Astăzi acesta se prezintă în fața magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, asta după ce a fost citat de urgență pentru a se prezenta în acest proces alături de avocați. Se pare că este vorba despre o verificare de măsură preventivă în primul dosar penal trimis în judecată. Practic, judecătorii vor decide dacă se va prelungi controlul judiciar pentru următoarele 60 de zile.

În acest caz, decizia nu va fi una definitivă și va putea fi atacată cu apel. Tot astăzi, Călin Georgescu trebuie să se prezinte și la Secție de Poliție din Buftea pentru a semna controlul judiciar.

Un aspect extrem de important: mâine este o zi crucială, cu toate aceste aspecte, plus că magistrații sunt așteptați să ofere un răspuns cu privire la primul dosar - dacă se reîntoarce înapoi pe masa procurorilor de la Parchetul General și dacă se desființează anumite probe după anumite condiții și anumite excepții ridicate de către avocații lui Călin Georgescu în procedura de cameră preliminară.