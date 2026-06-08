Carambol în Constanța: Un TIR din Bihor a spulberat mai multe mașini și un autobuz într-o intersecție VIDEO/FOTO

Sursă: Realitatea.Net

Un TIR înmatriculat în Bihor a provocat un accident în lanț în zona sensului giratoriu de la Cișmelei,din Constanșa, după ce a efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe bulevardul Aurel Vlaicu. Vehiculul de mare tonaj a intrat în coliziune cu mai multe vehicule, lăsând în urmă pagube materiale uriașe, persoane rănite și o arteră principală complet paralizată.

Clipe de groază în trafic și o salvare contracronometru

Totul a început în momentul în care șoferul mastodontului a forțat virajul în intersecție. Potrivit martorilor oculari, prima mașină izbită în plin a fost un autoturism înmatriculat în Ucraina. Impactul inițial a fost atât de violent încât a declanșat momente de panică extremă printre cei prezenți. În mijlocul haosului, un tânăr aflat în apropiere a dat dovadă de un curaj deosebit și a intervenit de urgență, reușind să o scoată pe pasagera aflată pe scaunul din dreapta al uneia dintre mașinile lovite cu doar câteva clipe înainte ca situația să devină critică.

În parcursul său necontrolat, TIR-ul nu s-a oprit după prima coliziune. Acesta a continuat să înainteze și a acroșat succesiv mai multe autoturisme, lovind inclusiv un autobuz de transport în comun aflat în zona capătului de linie de la Cireșica. Înainte de a se opri definitiv, vehiculul greu a izbit violent și un stâlp de electricitate de pe marginea drumului, pe care l-a avariat grav. Imediat după producerea dezastrului, șoferul autotrenului a părăsit perimetrul intersecției, însă a fost interceptat și oprit în trafic de echipajele de poliție sosite rapid la fața locului.

Mobilizare masivă a salvatorilor și bilanțul victimelor

Apelurile la numărul unic de urgență 112 au pus în mișcare o armată de salvatori. Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ) Constanța și Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) au trimis inițial primele resurse, suplimentate rapid pe măsură ce amploarea carambolului a devenit clară. La fața locului au fost mobilizate trei ambulanțe SAJ de tip B2, două echipaje SMURD de tip B și o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD de tip C.

Medicii și paramedicii au declanșat imediat o operațiune de evaluare a tuturor persoanelor implicate în accident. Dr. Diana Claudia Tatarici, purtătorul de cuvânt al SAJ Constanța, a precizat că echipajele medicale au asistat direct la locul evenimentului patru persoane care au suferit leziuni ușoare sau atacuri de panică și care au refuzat transportul la spital. Invers, alte două persoane au avut nevoie de transfer de urgență la unitatea medicală pentru îngrijiri de specialitate. Reprezentanții ISU Constanța, prin vocea purtătorului de cuvânt Ana Maria Stoica, au confirmat că pacienții transportați la spital sunt un adult și un copil, ambii monitorizați atent de medici.

Trafic paralizat și anchetă deschisă de poliția rutieră

Evenimentul rutier a dat complet peste cap circulația în această zonă intens tranzitată a Constanței. La scurt timp după impact, strada s-a blocat în totalitate, iar cozile de mașini s-au întins pe sute de metri, traficul desfășurându-se cu extrem de mare dificultate ore în șir.

Echipajele Poliției Rutiere Constanța au securizat zona accidentului și au demarat măsurătorile specifice la fața locului. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele și cauzele exacte care au dus la producerea acestui accident în lanț.