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Actual· 2 min citire
De la șomaj la statutul de latifundiar. Averea incredibilă adunată de Emanuel Pașca, fiul lui Viorel Pașca și viceprimar PNL
Publicat12 iul. 2026, 14:27
SursăRealitatea PLUS
Unul dintre fiii lui Viorel Pașca are o avere incredibilă. Emanuel Pașca, viceprimar PNL al localității bihorene Holod, a intrat șomer în politică, dar a devenit rapid un mic latifundiar. Bărbatul, care este și el cercetat în ancheta tatălui său, a reușit într-un singur an, să construiască o casă de zeci de mii de euro în Oradea. Iar împreună cu soția, cei doi au devenit proprietarii câtorva terenuri agricole din Bihor. Până la momentul difuzării materialului, Emanuel Pașca nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.
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