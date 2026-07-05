Realitatea.NET
Sport· 1 min citire

Real Madrid l-a transferat pe Denzel Dumfries de la Inter Milano

Denzel Dumfries, noul jucător al lui Real Madrid

Denzel Dumfries, noul jucător al lui Real Madrid

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 16:07

Real Madrid a oficializat, duminică, achiziția fundașului dreapta Denzel Dumfries, transferat de la Inter Milano. Jucătorul olandez s-a numărat printre piesele importante din echipa lui Cristi Chivu în sezonul precedent, aducând o contribuție esențială la câștigarea titlului și a Cupei Italiei.

„Real Madrid CF și Inter Milano au stabilit termenii transferului lui Denzel Dumfries, care a semnat un contract valabil patru sezoane cu clubul nostru, până pe 30 iunie 2030”, se arată în comunicatul oficial al formației madrilene.

Dumfries este noul jucător al lui Real Madrid

Dumfries, care are 30 de ani, îl va înlocui pe Dani Carvajal, indisponibil din motive medicale, urmând să concureze pentru locul de titular cu englezul Trent Alexander-Arnold.

Fotbalistul olandez a jucat pentru Inter Milano începând cu 2021, iar formația italiană a acceptat să-l lase să plece, cu toate că mai era legat contractual de club până în iunie 2028. Conform cotidianului spaniol Marca, gruparea spaniolă a plătit clauza de reziliere din contract, în cuantum de 20 de milioane de euro.

În perioada petrecută la Inter, Dumfries s-a remarcat ca unul dintre cei mai eficienți fundași din Serie A, contribuind cu 20 de goluri și 15 assisturi în campionatul italian. Sezonul trecut, marcat de o accidentare la gleznă, a strâns 28 de meciuri, la care a adăugat cinci goluri și două pase decisive.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

denzel dumfriesReal Madridtransferintercristi chivu

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe