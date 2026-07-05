Real Madrid l-a transferat pe Denzel Dumfries de la Inter Milano

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 16:07

Real Madrid a oficializat, duminică, achiziția fundașului dreapta Denzel Dumfries, transferat de la Inter Milano. Jucătorul olandez s-a numărat printre piesele importante din echipa lui Cristi Chivu în sezonul precedent, aducând o contribuție esențială la câștigarea titlului și a Cupei Italiei.

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