Jurgen Klopp are o clauză secretă în contractul cu Red Bull. Singura echipă cu care poate semna

Jurgen Klopp va deveni noul selecționer al Germaniei, după ce Julian Nagelsmann a fost demis din funcție în urma eliminării naționalei în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale, produsă după eșecul cu Paraguay la loviturile de departajare.
Federația Germană de Fotbal (DFB) a anunțat oficial demiterea lui Nagelsmann și, în același comunicat, a precizat că va începe negocierile cu Klopp, care și-a dat deja acordul de principiu pentru a prelua echipa națională a țării sale.
„În ceea ce privește noua numire în funcția de selecționer, conducerea DFB va purta acum discuții cu Jürgen Klopp. Acesta și-a exprimat deja disponibilitatea de principiu de a prelua această funcție”, a transmis Federația Germană de Fotbal.
Clauza care îi permite lui Klopp să plece de la Red Bull
Jurgen Klopp este în prezent sub contract cu grupul Red Bull, ocupând poziția de director tehnic pentru toate echipele de fotbal din conglomerat. Contractul cu austriecii nu reprezintă, însă, un impediment în calea mutării sale la naționala Germaniei.
Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, atunci când a semnat cu Red Bull, Klopp a inserat în contract o clauză care îi permite să plece liber doar într-un singur scenariu: dacă primește o ofertă din partea naționalei Germaniei.
Cum propunerea oficială tocmai a fost făcută, totul depinde acum de decizia lui Klopp, care, foarte probabil, va activa clauza și va semna cu DFB pentru a prelua prima reprezentativă.
A refuzat Real Madrid, așteptând postul de la naționala Germaniei
De la plecarea de la Liverpool, produsă în urmă cu doi ani, Jurgen Klopp a fost abordat de mai multe echipe de club, dar a refuzat de fiecare dată să intre în negocieri.
Chiar în această vară, tehnicianul german a fost prima variantă a lui Real Madrid pentru banca tehnică, însă nu a fost interesat de ofertă, alegând să aștepte eliberarea postului de selecționer al Germaniei.
Foarte probabil, Klopp nu se aștepta ca Nagelsmann, care mai avea doi ani de contract, să plece atât de repede. Totuși, demiterea tehnicianului de 38 de ani părea iminentă încă din momentul eliminării de la Cupa Mondială.
Eșecul care a dus la demiterea lui Nagelsmann
Germania s-a prezentat la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic cu așteptări mari. După ce a câștigat grupa din care au mai făcut parte Coasta de Fildeș, Ecuador și Curaçao, naționala a fost eliminată de Paraguay în șaisprezecimile de finală, scor 1-1 după 120 de minute, 3-4 la loviturile de departajare.