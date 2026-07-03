Jurgen Klopp are o clauză secretă în contractul cu Red Bull. Singura echipă cu care poate semna

Publicat 3 iul. 2026, 17:44 Actualizat 3 iul. 2026, 17:46

Jurgen Klopp va deveni noul selecționer al Germaniei, după ce Julian Nagelsmann a fost demis din funcție în urma eliminării naționalei în șaisprezecimile de finală ale Cupei Mondiale, produsă după eșecul cu Paraguay la loviturile de departajare.

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