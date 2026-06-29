Neymar, donații uriașe pentru victimele cutremurelor din Venezuela. Tragedii sfâșietoare în lumea fotbalului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 29 iun. 2026, 17:05

Neymar a ales să se implice activ în sprijinirea victimelor cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela la finalul lunii iunie, făcând o donație de 250.000 de dolari pentru persoanele afectate de dezastru.

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