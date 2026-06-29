Neymar, donații uriașe pentru victimele cutremurelor din Venezuela. Tragedii sfâșietoare în lumea fotbalului

Neymar a ales să se implice activ în sprijinirea victimelor cutremurelor devastatoare care au lovit Venezuela la finalul lunii iunie, făcând o donație de 250.000 de dolari pentru persoanele afectate de dezastru.
Potrivit presei sud-americane, fondurile donate de starul brazilian vor fi direcționate către achiziția de alimente, apă și medicamente, dar și pentru amenajarea unor adăposturi temporare destinate familiilor rămase fără locuințe în urma seismelor produse pe 24 iunie.
„Inima mea este alături de poporul Venezuelei! Putere pentru Venezuela!”, a transmis Neymar pe rețelele de socializare, însoțind mesajul de fotografii cu dezastrele provocate de cutremure.
Donație masivă și din partea soției lui Messi
Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, s-a alăturat și ea eforturilor umanitare, donând, potrivit presei internaționale, 500.000 de dolari și implicându-se activ în lansarea unei campanii de strângere de fonduri. Inițiativa vizează sprijinirea victimelor seismelor cu magnitudinile de 7,2 și 7,5 grade, produse la mai puțin de un minut distanță unul de celălalt. Până în prezent, campania ar fi mobilizat aproximativ 4 milioane de dolari.
Tragedii sfâșietoare în lumea fotbalului
Cutremurele au provocat pierderi uriașe, bilanțul depășind 1.400 de victime, iar lumea fotbalului a fost lovită de drame devastatoare.
Unul dintre cele mai sfâșietoare cazuri este cel al fotbalistului venezuelean Hector Bello, a cărui soție, Andrea, și-a pierdut viața în timp ce încerca să își salveze fiica nou-născută, în vârstă de doar 18 zile. Bebelușul a fost găsit în viață după aproximativ 32 de ore petrecute sub dărâmături, însă mama sa a fost descoperită prea târziu de echipele de intervenție.
O altă tragedie a marcat viața fotbalistului argentinian Lucas Trejo, care și-a pierdut soția și cei doi copii după ce clădirea în care locuiau s-a prăbușit în urma seismelor. Echipele de salvare au recuperat trupurile membrilor familiei de sub ruine, fără a mai putea face nimic pentru a-i salva.