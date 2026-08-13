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Sport· 1 min citire
Gabriela Ruse, victorie categorică la Cincinnati Open! Românca s-a calificat în turul doi
Gabriela Ruse (foto: profimedia)
Gabriela Ruse s-a calificat, joi, în turul al doilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open, după ce a învins-o categoric pe poloneza Magda Linette.
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