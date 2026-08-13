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Gabriela Ruse, victorie categorică la Cincinnati Open! Românca s-a calificat în turul doi

Gabriela Ruse (foto: profimedia)

Gabriela Ruse (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 aug. 2026, 23:29

Gabriela Ruse s-a calificat, joi, în turul al doilea al turneului WTA 1000 Cincinnati Open, după ce a învins-o categoric pe poloneza Magda Linette.

Românca, în vârstă de 28 de ani și ocupanta locului 77 în clasamentul WTA, s-a impus în două seturi, scor 6-0, 6-3, într-o oră și 20 de minute.

Gabriela Ruse a trecut de Magda Linette în două seturi

Linette, aflată pe poziția 68 mondială, nu a reușit să găsească soluții în fața jocului solid al Gabrielei Ruse, care a dominat primul set fără să cedeze vreun game.

În turul al doilea, Ruse o va întâlni pe filipineza Alexandra Eala, în vârstă de 21 de ani, locul 20 WTA.

Prin calificarea în această fază a competiției, Gabriela Ruse și-a asigurat un premiu de 26.255 de dolari și 35 de puncte în clasamentul mondial.

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