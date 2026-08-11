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Sport· 2 min citire
David Popovici debutează azi la Campionatele Europene de înot de la Paris. Programul românilor de marți
David Popovici
David Popovici revine marți în bazin, la Campionatele Europene de înot de la Paris, una dintre cele mai importante competiții ale sezonului. România participă cu un lot format din 11 sportivi, iar campionul de 21 de ani va concura în probele de 100 și 200 de metri liber.
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