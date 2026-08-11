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David Popovici debutează azi la Campionatele Europene de înot de la Paris. Programul românilor de marți

David Popovici

David Popovici

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 10:22

David Popovici revine marți în bazin, la Campionatele Europene de înot de la Paris, una dintre cele mai importante competiții ale sezonului. România participă cu un lot format din 11 sportivi, iar campionul de 21 de ani va concura în probele de 100 și 200 de metri liber.

David Popovici își începe marți parcursul la Campionatele Europene de înot de la Paris, competiție care reunește peste 1.000 de sportivi din 52 de țări.

David Popovici, în seriile de la 100 m liber

Campionul român va lua startul în seriile probei de 100 de metri liber, programate de la ora 10:44. Popovici va înota în seria a 10-a, iar semifinalele „probei-regină” sunt programate seara, de la orele 20:32 și 20:36. Finala va avea loc miercuri, 12 august.

După dublele de aur obținute la edițiile de la Roma 2022 și Belgrad 2024, David Popovici poate deveni primul înotător care cucerește câte două titluri europene la trei ediții consecutive ale Campionatelor Europene.

Sportivul român va mai concura și la 200 de metri liber. Seriile și semifinalele sunt programate joi, 13 august, în timp ce finala va avea loc vineri, 14 august.

România va avea, în premieră la Campionatele Europene, reprezentanți în toate probele individuale masculine.

Programul complet al românilor de marți

  • 100 m liber, serii de la ora 10:44, semifinale de la orele 20:32 și 20:36: David Popovici, în seria a 10-a, Eric Ștefan Andrieș, în seria a 4-a, și Patrick Sebastian Dinu, în seria a 9-a

  • 200 m spate, serii de la ora 11:28: Tudor Andrei Iordache, în prima serie, și Alexandru Constantinescu, în seria a doua; semifinalele sunt programate în aceeași zi

  • 800 m liber, serii de la ora 12:04: Theodor Andrei Proca, în seria a treia; finala va avea loc miercuri, 12 august, de la ora 21:03

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