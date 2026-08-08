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Jorge Martin pleacă din pole-position la Grand Prix-ul Marii Britanii

Jorge Martin (foto: profimedia)

Jorge Martin (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 15:32

Pilotul spaniol Jorge Martin, pe Aprilia, va porni din pole-position atât în sprintul de sâmbătă, cât și în cursa principală de duminică din cadrul Marelui Premiu al Marii Britanii, etapă a Campionatului Mondial de MotoGP, desfășurată pe circuitul de la Silverstone.

Martin i-a devansat în calificări pe conaționalul său Raul Fernandez și pe japonezul Ai Ogura, ambii piloți ai echipei Trackhouse.

Marc Marquez va porni de pe locul șase

Campionul mondial en-titre Marc Marquez va lua startul de pe poziția a șasea a grilei.

Pentru Jorge Martin, aceasta este a 22-a plecare din pole-position din carieră.

Sprintul de la Silverstone este programat sâmbătă, de la ora 19:00, iar cursa principală va avea loc duminică, de la ora 15:00.

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