Jorge Martin pleacă din pole-position la Grand Prix-ul Marii Britanii

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 15:32

Pilotul spaniol Jorge Martin, pe Aprilia, va porni din pole-position atât în sprintul de sâmbătă, cât și în cursa principală de duminică din cadrul Marelui Premiu al Marii Britanii, etapă a Campionatului Mondial de MotoGP, desfășurată pe circuitul de la Silverstone.

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