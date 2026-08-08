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Sport· 1 min citire
Jorge Martin pleacă din pole-position la Grand Prix-ul Marii Britanii
Jorge Martin (foto: profimedia)
Pilotul spaniol Jorge Martin, pe Aprilia, va porni din pole-position atât în sprintul de sâmbătă, cât și în cursa principală de duminică din cadrul Marelui Premiu al Marii Britanii, etapă a Campionatului Mondial de MotoGP, desfășurată pe circuitul de la Silverstone.
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