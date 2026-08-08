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Sport· 2 min citire
Tragedie în rugby: Alex Șuler, fost internațional U20 al României, a murit. „Vei fi mereu în inimile noastre”
Alex Șuler
Alex Șuler, fost component al naționalei U20 de rugby a României, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Unione Rugbistica Anconitana, echipa italiană la care acesta a evoluat. Clubul nu a precizat cauza decesului. Foștii săi colegi și antrenori au transmis numeroase mesaje de condoleanțe.
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