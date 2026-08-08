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Tragedie în rugby: Alex Șuler, fost internațional U20 al României, a murit. „Vei fi mereu în inimile noastre”

Alex Șuler

Alex Șuler

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 10:02

Alex Șuler, fost component al naționalei U20 de rugby a României, s-a stins din viață. Anunțul a fost făcut de Unione Rugbistica Anconitana, echipa italiană la care acesta a evoluat. Clubul nu a precizat cauza decesului. Foștii săi colegi și antrenori au transmis numeroase mesaje de condoleanțe.

Mesajul clubului italian

Președintele formației italiene, Ernesto Cimino, a publicat un mesaj în memoria fostului jucător. „Alex, vei fi mereu în inimile noastre. Nu vom uita niciodată că ai fost primul nostru jucător convocat la echipa națională”, a transmis acesta. Anunțul clubului a primit zeci de mesaje din partea celor care l-au cunoscut pe sportiv. Printre cei care și-au exprimat regretul se numără foști coechipieri și antrenori ai lui Alex Șuler.

Alex a evoluat pentru Ancona Rugby și a devenit primul jucător al clubului convocat la o echipă națională. În anul 2019, el a fost selecționat la reprezentativa U20 a României, pregătită atunci de Răzvan Popovici. Tânărul vorbea cu mândrie despre șansa de a îmbrăca tricoul naționalei. Convocarea reprezenta pentru el împlinirea unui vis din copilărie, conform presei locale.

„Este o onoare să îmbrac tricoul țării mele”

„Să fiu convocat la naționala țării mele îmi provoacă o emoție uriașă. În ultimii trei ani m-am pregătit intens, pentru că vreau să devin cât mai bun. Este o onoare să îmbrac tricoul țării mele. Am visat de mic la acest moment”, declara Alex Șuler în 2019.

Sportivul a trecut și printr-o tragedie în perioada adolescenței. La vârsta de 17 ani, Alex Șuler și-a pierdut mama într-un accident rutier produs la Ancona. Femeia avea 51 de ani. Din imaginile publicate pe rețelele sociale reiese că fostul rugbist era căsătorit și avea un copil.

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