Niculina Stelea (senator AUR): „4 motive pentru care păstrarea ratingului de țară nu este o reușită pentru Guvernul Bolojan”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 1 aug. 2026, 11:51

Senatorul AUR Niculina Stelea invocă patru motive principale pentru care evaluarea recentă a Agenției Fitch Ratings, care a menținut nivelul de „BBB- cu perspectivă negativă” pentru România, nu este o reușită a Guvernului Bolojan.

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