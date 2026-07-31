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Politica· 2 min citire

Unul dintre cele mai mari orașe din țară anunță raționalizarea energiei, după intrarea în stare de alertă energetică

Energie

Energie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 21:28
Actualizat31 iul. 2026, 21:34

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat vineri seară raționalizarea consumului de energie electrică pe timpul nopții, prin reducerea iluminatului stradal în oraș. Decizia a fost luată în contextul unei situații energetice pe care edilul o descrie drept „extrem de delicată”.

„În urma analizelor din această seară, am stabilit decizia de raționalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopții în Municipiul Iași, prin care vom realiza o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte”, a transmis Mihai Chirica.

Mihai Chirica anunță economii de 10 MWh pe noapte

Primarul susține că măsura vine după scăderea nivelului Dunării, pe fondul secetei, situație care, potrivit mesajului său, ar fi determinat oprirea producției la Centrala Nucleară de la Cernavodă. Chirica a mai afirmat că Guvernul a instituit stare de alertă în sectorul energetic.

Iluminatul stradal va fi redus uniform în toate cartierele

Reducerea iluminatului public se va aplica uniform pe domeniul public, fără diferențe între cartiere, a precizat edilul. „Nu vor exista cartiere favorizate și cartiere defavorizate”, a spus acesta.

Vor exista însă excepții pentru zonele în care iluminatul este considerat esențial pentru siguranță. Printre acestea se numără curțile spitalelor, pasajele subterane și pietonale, precum și puncte centrale și zone pietonale importante, inclusiv Piața Unirii.

Mihai Chirica a anunțat că a cerut Poliției Locale, în colaborare cu Poliția Națională, să intensifice patrulele în toate cartierele, odată cu diminuarea iluminatului stradal pe timpul nopții. Totodată, le-a solicitat ieșenilor să semnaleze eventualele situații suspecte la dispeceratul Poliției Locale.

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