Unul dintre cele mai mari orașe din țară anunță raționalizarea energiei, după intrarea în stare de alertă energetică

Publicat 31 iul. 2026, 21:28 Actualizat 31 iul. 2026, 21:34

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat vineri seară raționalizarea consumului de energie electrică pe timpul nopții, prin reducerea iluminatului stradal în oraș. Decizia a fost luată în contextul unei situații energetice pe care edilul o descrie drept „extrem de delicată”.

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