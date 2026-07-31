Nicușor Dan, mesaj de Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Romilor: „Avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor”

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, subliniind că genocidul împotriva acestei comunități reprezintă una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Europei. Șeful statului a atras atenția că Holocaustul romilor este încă insuficient cunoscut și dezbătut și a făcut apel la educație, dialog și combaterea discursului urii.
Nicușor Dan: Holocaustul romilor este un capitol prea puțin cunoscut
În mesajul transmis cu ocazia ceremoniei organizate la Memorialul Victimelor Holocaustului din București, președintele Nicușor Dan a afirmat că tragedia prin care a trecut comunitatea romă nu trebuie uitată și că memoria victimelor trebuie păstrată vie.
Mesajul șefului statului a fost prezentat de Diana Punga, consilier de stat pentru relația cu societatea civilă.
Președintele a descris genocidul romilor drept una dintre cele mai grave tragedii din istoria comunității rome din România și o rană profundă în memoria Europei.
„Astăzi ne-am reunit pentru a onora memoria romilor ucişi, deportaţi şi persecutaţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au suferit din cauza urii şi a discriminării. Genocidul comis împotriva acestora este o rană adâncă în istoria Europei şi una dintre cele mai cumplite tragedii din trecutul comunităţii rome din România.
Holocaustul romilor rămâne un capitol insuficient cunoscut şi puţin dezbătut în spaţiul public contemporan. În acest context, educaţia are un rol esenţial în transmiterea corectă a informaţiilor despre Holocaust, despre crimele comunismului şi despre perioada de robie. Avem obligaţia de a ne asigura că tinerii înţeleg trecutul, disting adevărul de minciună şi resping ura şi xenofobia, contribuind astfel la clădirea unei societăţi ancorate în dreptate şi solidaritate.
Traversăm o perioadă marcată de neîncredere şi polarizare, în care discursul rasist şi xenofob încearcă să câştige tot mai mult teren. În faţa acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaştere, mai mult dialog, mai multă toleranţă.
Prin educaţie şi implicare civică trebuie să protejăm dreptul fiecărui om la o viaţă demnă.
Fie ca memoria victimelor Holocaustului să dăinuie veşnic!”, a zis Nicușor Dan.