Nicușor Dan, mesaj de Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Romilor: „Avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 12:56

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor, subliniind că genocidul împotriva acestei comunități reprezintă una dintre cele mai dureroase pagini din istoria Europei. Șeful statului a atras atenția că Holocaustul romilor este încă insuficient cunoscut și dezbătut și a făcut apel la educație, dialog și combaterea discursului urii.

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