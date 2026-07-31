Lia Olguța Vasilescu, atac dur la Cristian Ghinea:”În PNRR s-au scris numai prostii. Este o negociere proastă pe care a făcut-o”

Publicat 31 iul. 2026, 10:11 Actualizat 31 iul. 2026, 10:13 Sursă Realitatea PLUS

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a lansat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, un atac dur la adresa lui Cristian Ghinea, senator USR și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, despre care a spus că a negociat „foarte prost” PNRR-ul. Potrivit edilului, USR-istul a introdus în plan jaloane pe care „nu le-a cerut nimeni”, motiv pentru care peste 70% dintre bugetari riscă să rămână cu salarii mai mici.

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