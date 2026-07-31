Lia Olguța Vasilescu, atac dur la Cristian Ghinea:”În PNRR s-au scris numai prostii. Este o negociere proastă pe care a făcut-o”

Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova, a lansat joi seară, în cadrul emisiunii „Miza Zilei”, moderată de Ana Maria Păcuraru, un atac dur la adresa lui Cristian Ghinea, senator USR și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, despre care a spus că a negociat „foarte prost” PNRR-ul. Potrivit edilului, USR-istul a introdus în plan jaloane pe care „nu le-a cerut nimeni”, motiv pentru care peste 70% dintre bugetari riscă să rămână cu salarii mai mici.
”Este o negociere foarte proastă pe care a făcut-o Ghinea”
”Este o negociere foarte proastă pe care a făcut-o Ghinea de la USR în urmă cu mai mulți ani de zile. E el a intrat în primul rând cu un jalon în Legea salarizării ca să modifice această lege fără să i-o ceară nimeni și scriind în acel jalon numai prostii.
Și dacă vreți, vă dau un exemplu despre faptul că ar trebui ca în anumiții funcționari să poată să fie premiați dacă au performanțe deosebite. Acest lucru exista în Legea salarizării 153. Din păcate, articolul respectiv s-a prorogat de la an la an și nu s-a aplicat niciodată”, a declarat Primarul Craiovei, în exclusivitate la Realitatea PLUS.
Totodată, social-democrata a susținut că modificările privind sporurile ar putea avea efecte negative asupra unor categorii de angajați din sistemul public.
”Ai introdus acolo tăierea acestor sporuri, uniformizarea acestor sporuri fără să se gândească la faptul că nu poți, de exemplu, un medic care lucrează în condiții deosebit de periculoase, la ATI, la spital de boli infecțioase, să-l pui să aibă același spor cu un medic primar dintr-un, nu știu, de la o secție medicală, de exemplu, că sporurile respective aveau și ele rostul lor”, a mai spus aceasta.
”România pierde 770 de milioane de euro”
Primarul municipiului Craiova a criticat și modul în care a fost negociată componenta financiară a acestui jalon din PNRR.
”Dar ca să ajung la negocierea proastă, cea negociată de domnul Ghinea. A negociat așa: că dacă se face această lege a salarizării cu prostiile pe care le-a scris dumnealui în jalon, România câștigă 50 de milioane de euro. Dacă nu se face, România pierde 770 de milioane de euro”, a transmis edilul.
Lia Olguța Vasilescu a mai spus că aplicarea actualei forme a legii ar genera costuri suplimentare pentru stat și ar afecta veniturile angajaților din sectorul public.
”Așa cum este construită legea la ora actuală, ai primi 770 de milioane sau n-ai mai da 770 de milioane anul acesta, în schimb ai plăti în fiecare an câte 2,4 miliarde de euro. Care este afacerea pentru România, aici eu chiar nu o pricep! Sunt peste 70% dintre bugetari la care le scad salariile”, a conchis aceasta.