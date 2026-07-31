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Politica· 1 min citire

Toni Neacșu, după ce Curtea de Apel a suspendat șase hotărâri de guvern:”Executivul condus de Bolojan și-a depășit atribuțiile”

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Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 07:55
Actualizat31 iul. 2026, 07:56
SursăRealitatea PLUS

Curtea de Apel București a dispus suspendarea a șase hotărâri de guvern adoptate de Executivul condus de Ilie Bolojan, în urma unei acțiuni formulate de PSD. Decizia face parte dintr-un litigiu mai amplu, în care social-democrații solicită suspendarea unui total de 12 hotărâri, susținând că Guvernul, aflat în exercițiul atribuțiilor după demitere, nu mai avea competența de a adopta astfel de acte normative. Avocatul Toni Neacșu a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, consecințele juridice ale hotărârii instanței și implicațiile acesteia pentru activitatea Executivului.

”Guvernul Bolojan și-ar fi depășit atribuțiile”

”Problema nu e că nu a respectat procedurile interne din Guvern, ci că nu a respectat ceva mult mai important, și anume niște avize, niște pur și simplu avertizări ale Consiliului Legislative care îi spuneau că nu poate să emită acele hotărâri de Guvern pentru că își depășește atribuțiile de guvern demis”, a declarat Toni Neacșu.

”Să se întoarcă la masa discuțiilor”

Fostul judecător a subliniat că ”în momentul de față știm aproape sigur că Guvernul actual și-a depășit atribuțiile instituționale.

”Aceasta înseamnă că, de fapt, Guvernul așa cum este el demis în momentul de față nu poate să asigure în mod eficient și rezolvarea intereselor României. Despre asta este vorba.

Tocmai exact această constatare ar trebui să-i determine pe toți să se întoarcă la masa discuțiilor și să stabilească până la urmă ceea ce este normal, și anume un nou Guvern”, a conchis acesta.

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