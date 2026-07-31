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Politica· 1 min citire
Toni Neacșu, după ce Curtea de Apel a suspendat șase hotărâri de guvern:”Executivul condus de Bolojan și-a depășit atribuțiile”
Publicat31 iul. 2026, 07:55
Actualizat31 iul. 2026, 07:56
SursăRealitatea PLUS
Curtea de Apel București a dispus suspendarea a șase hotărâri de guvern adoptate de Executivul condus de Ilie Bolojan, în urma unei acțiuni formulate de PSD. Decizia face parte dintr-un litigiu mai amplu, în care social-democrații solicită suspendarea unui total de 12 hotărâri, susținând că Guvernul, aflat în exercițiul atribuțiilor după demitere, nu mai avea competența de a adopta astfel de acte normative. Avocatul Toni Neacșu a explicat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, consecințele juridice ale hotărârii instanței și implicațiile acesteia pentru activitatea Executivului.
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