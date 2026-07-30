Petrișor Peiu:„Legea decarbonizării îi va obliga pe români să plătească mai mult și să stea în frig. AUR a votat împotrivă”

Alianța pentru Unirea Românilor a votat împotriva legii privind decarbonizarea încălzirii, avertizând că aceasta va impune noi restricții pentru milioane de români care se încălzesc cu lemne. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză că Guvernul Bolojan folosește pretextul decarbonizării pentru a impune politici care îi obligă pe români să plătească mai mult pentru încălzire și îi împing spre un nivel de trai tot mai scăzut.
Potrivit acestuia, legea a fost adoptată pe repede înainte, fără o dezbatere reală.
„În primul rând, stimați colegi, este un abuz faptul că, în această sesiune extraordinară, discutăm o lege care nu are nimic urgent și care putea fi dezbătută oricând. Din acest motiv, noi nu vom participa la un asemenea vot”, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu.
Potrivit senatorului AUR, politicile promovate în numele decarbonizării au avut efecte negative asupra economiei și asupra nivelului de trai.
„Trebuie să spunem foarte clar că ați auzit aici foarte multe minciuni. Tot ceea ce s-a făcut în numele decarbonizării a condus la costuri mult mai mari și a îngropat economia României și nivelul de trai”, a afirmat Petrișor Peiu.
Petrișor Peiu a criticat înlocuirea sistemelor tradiționale de încălzire cu alternative pe care le consideră mult mai costisitoare pentru populație.
„Se spune că trebuie să migrăm de la soba cu lemne la nu știu ce. La ceva mult mai scump, însă asta nu se spune: statul îți oferă o parte din bani, prin această modalitate nejudicioasă de cheltuire a banului public, pentru a trece de la lemne la un alt tip de combustibil, dar nu îți va oferi niciodată diferența pe care trebuie să o plătești lunar”, a explicat senatorul AUR.
Liderul AUR susține că aceeași situație se regăsește și în cazul centralelor individuale pe gaz.
„La fel este și standardul stupid de a trece de la centralele individuale pe gaz la centrale electrice de diferite tipuri. Nicio problemă, poți să primești o subvenție, dar vei plăti de trei ori mai mult pentru consumul lunar. Despre asta este vorba”, a declarat Petrișor Peiu.
În opinia sa, măsurile promovate sub umbrela decarbonizării favorizează producătorii de echipamente, în timp ce nota de plată este suportată de cetățeni.
„Sub pretextul decarbonizării, Guvernul României, împreună cu Comisia Europeană, nu face decât să facă jocul producătorilor unor astfel de centrale. Nu știu dacă în schimbul a ceva sau în mod dezinteresat, dar cetățenii vor plăti mai mult”, a declarat Petrișor Peiu.
Senatorul AUR a criticat și sistemele centralizate de încălzire.
„În cazul sistemelor centralizate, care sunt ridicate în slăvi, nici nu ai căldură și plătești de două ori mai mult decât ai plăti dacă ai avea o centrală individuală”, a afirmat Petrișor Peiu.
În încheiere, senatorul AUR a transmis un mesaj împotriva proiectului de lege și a politicilor de decarbonizare promovate de Guvernul Bolojan.
„Aceștia sunt salvatorii nației: cei care vor să ne pună să plătim mai mult și să stăm în frig. Nu-i ascultați, oameni buni!”, a conchis liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.