Petrișor Peiu:„Legea decarbonizării îi va obliga pe români să plătească mai mult și să stea în frig. AUR a votat împotrivă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 19:17

Alianța pentru Unirea Românilor a votat împotriva legii privind decarbonizarea încălzirii, avertizând că aceasta va impune noi restricții pentru milioane de români care se încălzesc cu lemne. Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, acuză că Guvernul Bolojan folosește pretextul decarbonizării pentru a impune politici care îi obligă pe români să plătească mai mult pentru încălzire și îi împing spre un nivel de trai tot mai scăzut.

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