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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, întâlnire cu premierul Moldovei, Vasile Tofan: „România susține parcursul european al Chișinăului”
Vasile Tofan și Sorin Grindeanu (foto: Facebook)
Sorin Grindeanu a anunțat că l-a primit joi, la Camera Deputaților, pe noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat la prima sa vizită în România. Discuțiile au vizat parcursul european al Chișinăului, investițiile românești și situația de securitate din regiune.
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