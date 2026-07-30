Sorin Grindeanu, întâlnire cu premierul Moldovei, Vasile Tofan: „România susține parcursul european al Chișinăului”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:11

Sorin Grindeanu a anunțat că l-a primit joi, la Camera Deputaților, pe noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat la prima sa vizită în România. Discuțiile au vizat parcursul european al Chișinăului, investițiile românești și situația de securitate din regiune.

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