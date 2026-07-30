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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu, întâlnire cu premierul Moldovei, Vasile Tofan: „România susține parcursul european al Chișinăului”

Vasile Tofan și Sorin Grindeanu (foto: Facebook)

Vasile Tofan și Sorin Grindeanu (foto: Facebook)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 17:11

Sorin Grindeanu a anunțat că l-a primit joi, la Camera Deputaților, pe noul prim-ministru al Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat la prima sa vizită în România. Discuțiile au vizat parcursul european al Chișinăului, investițiile românești și situația de securitate din regiune.

Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a declarat că a discutat cu premierul Republicii Moldova despre armonizarea legislației de peste Prut cu normele Uniunii Europene, un pas necesar în procesul de integrare europeană.

Grindeanu și Vasile Tofan au discutat despre armonizarea legislației moldovenești cu normele UE

„Am discutat cu această ocazie despre așteptările pe care le avem în ceea ce privește armonizarea legislației Republicii Moldova cu normativele Uniunii Europene”, a transmis Grindeanu.

Oficialul român a subliniat rolul esențial al României în susținerea parcursului european al Republicii Moldova și a insistat asupra necesității continuării investițiilor românești, pe care le-a descris drept importante pentru siguranța și dezvoltarea economică a statului vecin.

Sprijin pentru Chișinău în contextul războiului Rusiei împotriva Ucrainei

Totodată, cei doi au abordat contextul regional complicat, marcat de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. Sorin Grindeanu a afirmat că România va continua să sprijine Republica Moldova, pe care o consideră al doilea stat cel mai afectat de agresiunea rusă, după Ucraina.

El a dat ca exemple ajutorul acordat pentru diminuarea efectelor penei de curent din iarna acestui an, limitarea impactului deconectării liniei electrice Isaccea–Vulcănești și sprijinul oferit pentru măsuri împotriva poluării Nistrului. Poluarea a fost provocată, potrivit lui Grindeanu, de atacul rusesc din primăvară asupra unui complex hidroenergetic din Ucraina.

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