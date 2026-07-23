Cele mai norocoase patru zodii în sezonul leilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 17:33

Sezonul zodiei Leu a debutat pe 22 iulie 2026, odată cu intrarea Soarelui în acest semn de foc, și va dura până pe 22 august, aducând energie, curaj și dorința de a afla adevărul despre situațiile care ne-au preocupat în ultima vreme.

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