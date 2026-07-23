Cele mai norocoase patru zodii în sezonul leilor

Sezonul zodiei Leu a debutat pe 22 iulie 2026, odată cu intrarea Soarelui în acest semn de foc, și va dura până pe 22 august, aducând energie, curaj și dorința de a afla adevărul despre situațiile care ne-au preocupat în ultima vreme.
Astrologii anunță că patru zodii vor avea parte de un noroc aparte în această perioadă, marcată de evenimente astrale majore precum eclipsa totală de Soare din 12 august, aflată chiar în Leu.
Taur: un nou început după eclipsa din 12 august
Pentru nativii Taur, privirea înapoi nu va rezolva nimic, iar eclipsa solară din 12 august marchează începutul unui nou ciclu, cu condiția să nu se mai concentreze pe greșelile trecutului. Această perioadă le oferă șansa de a reface relațiile pe o bază mai solidă, iar până la finalul lunii traiectoria carierei va începe să evolueze vizibil.
Leu: revenirea solară aduce pasiune și expansiune
Nativii Leu trăiesc propria „revenire solară", susținută de opoziția lui Pluto din Vărsător, care le oferă impulsul necesar pentru a-și atinge obiectivele. Legătura lui Jupiter cu semnul lor solar le extinde cariera în direcții noi, iar Luna Albastră din 19 august le deschide un nou orizont, dacă sunt pregătiți pentru schimbare.
Scorpion: șansa de a repara relațiile profesionale
Schimbarea nodală din 26 iulie le oferă Scorpionilor ocazia să strălucească, în ciuda tensiunilor din colaborări și contracte, iar eclipsa solară din 12 august le permite să o ia de la capăt cu colegii și partenerii de afaceri. Pe parcursul lunii, încrederea în forțele proprii crește, iar nativii învață să nu mai depindă emoțional de părerea celorlalți la locul de muncă.
Vărsător: transparența, cheia relațiilor din această vară
Eclipsa solară din 12 august, petrecută în Leu, îi determină pe nativii Vărsător să-și reevalueze relațiile personale, mai ales sub influența nodului sudic al destinului, care le activează Casa a 7-a derivată, a angajamentelor romantice. Intrarea Soarelui în Fecioară, pe 22 august, le oferă momentul ideal pentru discuții sincere, evitând astfel gelozia și neînțelegerile din cuplu.
Datele astrologice esențiale ale verii
Câteva repere astrale definesc această perioadă și influențează mai multe zodii deodată:
22 iulie: Soarele intră în Leu, dând start unui ciclu de 30 de zile
23 iulie: Mercur retrograd în Rac, început pe 29 iunie, își încheie călătoria
26 iulie: Saturn retrograd în Berbec favorizează evaluarea aspirațiilor personale
26 iulie: Nodul nordic al destinului trece în Vărsător, iar nodul sudic ajunge în Leu
29 iulie: Lună plină în Vărsător, moment intens de reflecție
6 august: Venus intră în Balanță, stimulând dorințele romantice
9 august: Mercur intră în Leu, intensificând comunicarea
11 august: Marte intră în Rac, favorizând reacțiile afectuoase
12 august: Eclipsă totală de Soare în Leu, marcând o nouă eră și eliberarea de trecut
24 august: ziua norocoasă pentru trei zodii
Ziua de 24 august este considerată una specială, aducând vești bune, reușite profesionale sau noi începuturi sentimentale pentru trei semne zodiacale.
Leii sunt printre marii favorizați ai zilei, primind în sfârșit recunoașterea meritată după o perioadă în care s-au simțit subapreciați. Nativii Balanță găsesc, în fine, liniștea căutată de mult timp, pe măsură ce problemele complicate se clarifică și optimismul revine. Peștii beneficiază de una dintre cele mai favorabile energii ale verii, cu o intuiție la cote maxime care le poate ghida deciziile către un viitor mai stabil.