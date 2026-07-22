Horoscopul zilei de joi, 23 iulie 2026. Mercur își încheie retrogradarea și aduce vești bune pentru toate zodiile

Publicat 22 iul. 2026, 16:15 Actualizat 22 iul. 2026, 16:16

Ziua de joi aduce un val de claritate și un nou început pentru toate zodiile, odată cu încheierea perioadei de retrogradare a lui Mercur. După săptămâni marcate de neînțelegeri, întârzieri și planuri date peste cap, energia astrală favorizează reluarea proiectelor, comunicarea mai eficientă și luarea unor decizii importante. Deși începutul zilei poate veni cu mici obstacole, acestea se vor risipi treptat, lăsând loc unor vești bune și oportunităților de a merge mai departe cu mai multă încredere. Iată ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie pe 23 iulie 2026.

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