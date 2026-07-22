Advertising
Advertising
Lifestyle· 2 min citire
Horoscopul zilei de joi, 23 iulie 2026. Mercur își încheie retrogradarea și aduce vești bune pentru toate zodiile
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat22 iul. 2026, 16:15
Actualizat22 iul. 2026, 16:16
Ziua de joi aduce un val de claritate și un nou început pentru toate zodiile, odată cu încheierea perioadei de retrogradare a lui Mercur. După săptămâni marcate de neînțelegeri, întârzieri și planuri date peste cap, energia astrală favorizează reluarea proiectelor, comunicarea mai eficientă și luarea unor decizii importante. Deși începutul zilei poate veni cu mici obstacole, acestea se vor risipi treptat, lăsând loc unor vești bune și oportunităților de a merge mai departe cu mai multă încredere. Iată ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie pe 23 iulie 2026.
Citește și
- 16:18Test IQ: mută un singur băț de chibrit și rezolvă ecuația în doar 5 secunde. Tu găsești răspunsul corect?
- 15:02Cum îngrijești roșiile în iulie ca să rodească până la sfârșitul verii. Cele trei reguli de aur pe care nu trebuie să le neglijezi
- 13:59Costurile de întreținere schimbă preferințele pentru locuințe - de ce aleg românii casele din lemn economice?
- 12:36Implantul de sprâncene realizat la clinică în București. Ce influențează prețul intervenției?
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News