Daniel Dăianu: Majorarea taxelor nu putea fi evitată. Estimările președintelui Consiliului Fiscal pentru 2027

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iul. 2026, 17:20

România nu putea evita creșterea taxelor și impozitelor din cauza deficitului bugetar ridicat, însă în 2027 nu ar mai fi nevoie de noi măsuri fiscale, dacă economia va reveni pe creștere. Declarațiile îi aparțin președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, care susține că țara are nevoie de stabilitate politică și de un guvern cu puteri depline pentru a continua consolidarea bugetară.

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