Sindicatele acuză: Pilonul II de pensii, transformat în „pușculiță” pentru achizițiile de armament

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iul. 2026, 10:26

Blocul Național Sindical (BNS) critică dur un proiect de lege susținut de 123 de parlamentari din întregul spectru politic, care ar permite investirea banilor de pensii ai românilor în industria militară. Sindicaliștii acuză Guvernul demis condus de Ilie Bolojan de „shopping” iresponsabil pe bani publici și de semnarea unor contracte de miliarde de euro, fără niciun beneficiu pentru economia națională.

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