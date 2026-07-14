Bateria nu e totul! Piesa banală de la mașinile electrice care îți va goli buzunarele în caz de accident

Scris de Iulian Budusan Publicat: 14 iul. 2026, 11:03

Toată lumea verifică „sănătatea” bateriei (SoH) când cumpără o electrică rulată, de frică să nu fie nevoită să schimbe cel mai scump subansamblu al mașinii. Surpriză totală, însă! Datele din piață arată că cel mai masiv șoc financiar suferit de un proprietar de EV second-hand a venit de unde se aștepta mai puțin. Cea mai costisitoare reparație documentată recent a lăsat în urmă prețul unei baterii noi, dovedind că adevăratele pericole pentru buzunar sunt ascunse în alte detalii tehnice.

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