Ultimele case fără curent electric din România, în atenția unui program național lansat la Padeș

La 205 ani de când Tudor Vladimirescu ridica din Padeș glasul unei națiuni, aceeași localitate găzduiește, între 7 și 9 august 2026, etapa a XI-a a programului „Energie pentru Viață" — un moment care transformă istoria în angajament: electrificarea ultimelor gospodării din România rămase, în plină Europă a anului 2026, fără energie electrică.
ENERGIE PENTRU VIAȚĂ. ETAPA a XI-a. Padeș 2026. De la Proclamația de la Padeș la Proclamația pentru Electrificarea Ultimelor Case din România. 7–9 august 2026
Există locuri care schimbă istoria. Există oameni care aleg să o continue.
În anul 1821, din Padeș, Tudor Vladimirescu ridica glasul unei națiuni și lansa Proclamația care avea să marcheze începutul drumului României spre modernitate.
După mai bine de două sute de ani, aceeași localitate ne provoacă să privim o altă realitate. În România europeană a anului 2026 încă există oameni care trăiesc fără energie electrică. Copii care își fac temele la lumina unei lămpi. Vârstnici care își duc traiul în întuneric, fără posibilitatea de a păstra alimente, de a încălzi o locuință în siguranță sau de a avea acces la informație și comunicații.
De aceea, Padeș nu este doar gazda celei de-a XI-a etape a Programului „Energie pentru Viață”. Padeș devine simbolul unei noi revoluții – revoluția solidarității și a dreptului fiecărui român la lumină.
Ne dorim ca de aici să plece un nou angajament național: electrificarea ultimelor gospodării fără energie electrică din România.
Nu organizăm doar un eveniment.
Construim o mișcare.
7 august 2026 - Împreună pentru o nouă misiune
13:00 – Intalnirea la Statia de Metrou Aviatorilor
13:00 – 17.00 Deplasarea cu autobuzul Bucuresti - Ponoarele
17:00 – Primirea participanților
Conacu' Boierului – Ponoarele, județul Mehedinți
Într-un spațiu care păstrează spiritul satului românesc autentic, participanții vor avea ocazia să se cunoască, să descopere obiectivele proiectului și să înțeleagă provocările pe care le vom întâlni în zilele următoare.
Această seară nu este despre prezentări.
Este despre oameni.
Despre comunități.
Despre responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o are față de România profundă.
17:30 – Deschiderea oficială
• Bun venit participanților.
• Povestea Programului „Energie pentru Viață”.
• De ce există încă locuințe fără energie electrică în România.
• Cum poate fiecare participant să contribuie la schimbare.
18:15 – Padeș – Locul unde începe din nou istoria
Vom redescoperi semnificația Proclamației de la Padeș și vom lansa simbolic ceea ce ne dorim să devină Proclamația pentru Energia României.
Așa cum Tudor Vladimirescu a cerut dreptate pentru români, noi cerem astăzi un drept firesc: lumina în fiecare casă.
19:00 – România nevăzută
O prezentare emoționantă despre familiile pe care le vom întâlni în Munții Cernei.
Vom afla cine sunt oamenii care încă trăiesc fără electricitate, cum arată o zi din viața lor și de ce implicarea noastră poate schimba definitiv aceste destine.
20:00 – Cina participanților
O seară dedicată dialogului, colaborării și pregătirii expediției din ziua următoare.
8 august 2026 - România pe care puțini o cunosc
08:30 – Mic dejun
10:00 – Plecarea către cătunele izolate ale comunei Padeș
Cu ajutorul unor autovehicule de teren vom pătrunde în inima Munților Cernei.
Nu va fi o excursie.
Va fi o întâlnire cu România pe care statisticile o menționează rar, dar pe care oamenii o trăiesc în fiecare zi.
Drumurile dificile, pădurile nesfârșite și liniștea muntelui ascund comunități care continuă să trăiască fără unul dintre cele mai importante elemente ale vieții moderne: energia electrică.
Prima gospodărie
Vom ajunge la casa unui cuplu de oameni în vârstă.
Locuiesc singuri.
Luptă cu izolarea.
Luptă cu frigul.
Luptă cu întunericul.
Luptă cu animalele sălbatice care coboară aproape de gospodărie.
Și, în ciuda tuturor greutăților, continuă să zâmbească.
Vom asculta povești care nu pot fi citite în cărți și vom înțelege că adevărata bogăție a acestor oameni este demnitatea cu care își trăiesc viața.
Priveliștea asupra Munților Cernei va completa una dintre cele mai impresionante experiențe ale acestei etape.
A doua gospodărie
Aici vom vedea cum energia electrică schimbă vieți.
Vom întâlni o persoană care, după ani petrecuți fără curent, beneficiază astăzi de electricitate datorită Programului „Energie pentru Viață”.
Vom descoperi ce înseamnă, în realitate, un simplu bec aprins.
Mai multă siguranță.
Mai mult confort.
Mai multă speranță.
Popas pe culmile Cernei
Vom opri într-un loc spectaculos de unde se deschid panorame impresionante asupra Munților Cernei, Godeanu, Gugu și Țarcu.
În mijlocul naturii vom servi preparate tradiționale pregătite de oameni ai locului și vom descoperi frumusețea unei Românii autentice.
Ultima gospodărie
Vom ajunge la o familie în care copiii încă sunt obligați să învețe în condiții pe care mulți dintre noi nici nu ni le mai putem imagina.
Aici vom înțelege că lipsa energiei electrice nu înseamnă doar întuneric.
Înseamnă mai puține șanse.
Mai puține oportunități.
Mai puțin viitor.
Și tocmai de aceea proiectul nostru trebuie să continue.
18:00 – Întoarcerea la Conacu' Boierului
Cină tradițională.
Discuții despre experiențele trăite și despre următorii pași pentru electrificarea ultimelor gospodării fără energie electrică din România.
9 august 2026 - Natura completează povestea
După micul dejun vom vizita unul dintre cele mai spectaculoase monumente naturale ale României.
Vom descoperi podul natural, un loc unic prin frumusețea și valoarea sa geologică, considerat singurul pod natural din lume peste care trece un drum național. Vom vedea „Gheare Dracului”, Zatonul Mare si Zatonul Mic
Podul lui Dumnezeu, una dintre marile embleme ale comunei si satului Ponoarele. Este unul dintre singurele trei poduri naturale din lume și singurul din România pe care se poate circula cu mașina. Este format din calcar și are o lungime de aproximativ 30 de metri. Poți citi mai multe despre el, in categoria Legende de pe site-ul nostru.
Pădurea de liliac. Una dintre marile mândrii ale noastre. În rezervația naturală de pe cuprinsul comunei Ponoarele, plante de liliac sălbatic dau în floare în fiecare primăvară, obligându-ne să îl celebrăm cu bucurie, an de an, în prima duminică din luna mai ori în următoarea, în caz că se suprapune cu Paștele ori cu 1 Mai.
Lacurile Fantomă. Lacul Zătonul Mare și Zătonul Mic sunt două lacuri carstice care variază în dimensiune în funcție de anotimp și precipitații, creând un peisaj dinamic și fascinant. Vara sau oricând ploile întârzie să apară, ele dispar în totalitate, motiv pentru care ponorenii le-au denumit astfel. Când sunt pline, lacurile creează un peisaj pitoresc, atrăgând turiști și localnici.
Este locul perfect pentru a încheia această experiență și pentru a pleca acasă cu convingerea că România ascunde comori extraordinare: oameni, natură și valori care merită descoperite și protejate.