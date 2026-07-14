Ultimele case fără curent electric din România, în atenția unui program național lansat la Padeș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iul. 2026, 11:48

La 205 ani de când Tudor Vladimirescu ridica din Padeș glasul unei națiuni, aceeași localitate găzduiește, între 7 și 9 august 2026, etapa a XI-a a programului „Energie pentru Viață" — un moment care transformă istoria în angajament: electrificarea ultimelor gospodării din România rămase, în plină Europă a anului 2026, fără energie electrică.

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