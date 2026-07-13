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Economie· 1 min citire

Ce poți cumpăra cu 100 de lei într-o piață din București - reportaj marca REALITATEA PLUS

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 iul. 2026, 18:01
Actualizat13 iul. 2026, 18:05
SursăRealitate Plus

Prețurile continuă să pună presiune pe bugetele românilor. Într-un experiment realizat de Realitatea Plus, jurnaliștii au mers într-o piață din București pentru a vedea ce produse mai pot fi cumpărate cu 100 de lei și cât de mult s-a redus puterea de cumpărare într-un an.

Un experiment realizat în Piața din București arată cât de mult s-a redus puterea de cumpărare a românilor. Cu 100 de lei, cumpărăturile abia acoperă câteva legume, fructe și câteva produse de bază. Iată detaliat ce s-a achiziționat și cât a costat fiecare produs.

Legume – total 20 lei

Salată și verdețuri – total 11 lei

Fructe – total 41 lei

Produse lactate și mezeluri – total 37 lei

Total cumpărături: 106 lei

Deși experimentul a pornit de la suma de 100 de lei, costul final al produselor a ajuns la 106 lei, depășind bugetul inițial.

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