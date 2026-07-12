Poliția Capitalei pune la bătaie 12 milioane de lei pentru RCA. Prețul oferit pe o mașină de poliție depășește media pieței

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 14:08

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a lansat o licitație publică masivă pentru achiziția polițelor de asigurare auto obligatorie (RCA) destinate flotei instituției. Contractul-cadru, cu o valabilitate de doi ani (24 de luni), pune pe masă o sumă impresionantă, dar care ridică serioase semne de întrebare: fondurile alocate din bugetul public plasează prima medie per vehicul mult peste valorile plătite în mod obișnuit de șoferii români.

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