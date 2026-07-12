Poliția Capitalei pune la bătaie 12 milioane de lei pentru RCA. Prețul oferit pe o mașină de poliție depășește media pieței

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București (DGPMB) a lansat o licitație publică masivă pentru achiziția polițelor de asigurare auto obligatorie (RCA) destinate flotei instituției. Contractul-cadru, cu o valabilitate de doi ani (24 de luni), pune pe masă o sumă impresionantă, dar care ridică serioase semne de întrebare: fondurile alocate din bugetul public plasează prima medie per vehicul mult peste valorile plătite în mod obișnuit de șoferii români.
Conform anunțului oficial publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), valoarea totală pe care Poliția Capitalei este dispusă să o achite se apropie de 12 milioane de lei.
Dacă raportăm această sumă la datele din precedentul contract — când flota DGPMB număra 4.430 de vehicule (autoturisme și motociclete) —, calculele economice scot la iveală o generozitate bugetară greu de justificat:
Peste 2.700 de lei este prima medie estimată pentru fiecare vehicul pentru întreaga perioadă de doi ani;
Aproximativ 1.400 de lei pe an reprezintă costul anual per mașină alocat de instituție;
Această valoare depășește semnificativ media generală din piața asigurărilor auto din România, unde tariful mediu se situează în mod curent sub pragul de 1.200 de lei pe an.
Procedura de achiziție publică este în derulare, iar companiile de profil au la dispoziție un calendar strict pentru depunerea ofertelor. Operatorii economici pot solicita clarificări cu până la 18 zile înainte de data limită a depunerii, urmând ca Poliția Capitalei să ofere răspunsurile centralizate în a 11-a zi dinaintea termenului final.
Liderul pieței asigură în prezent autospecialele MAI
În acest moment, parcul auto al polițiștilor bucureșteni este asigurat de Groupama, cel mai mare jucător din piața asigurărilor din România și liderul autoritar al segmentului RCA. Rămâne de văzut dacă structura actuală de costuri și istoricul daunelor flotei de poliție vor atrage și alți competitori majori la licitație sau dacă gigantul din piață își va reînnoi parteneriatul cu statul.
Trecutul contractelor RCA pentru Poliție: fast, brokeri și dosare penale
Istoricul asigurărilor auto pentru mașinile Ministerului Afacerilor Interne din Capitală nu a fost lipsit de controverse mari. Înainte ca portofoliul să fie preluat direct de Groupama, contractul de intermediere s-a aflat în curtea Fast Brokers.
Compania respectivă devenise cunoscută ca un adevărat „abonat” la banii publici, gestionând în trecut asigurările pentru majoritatea instituțiilor și companiilor de stat strategice din România. Ulterior, fondatorul și acționarul majoritar al brokerului a intrat în colimatorul procurorilor, fiind vizat într-un dosar penal complex chiar sub acuzația de tentativă de fraudă la adresa actualului asigurător al poliției, Groupama.
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