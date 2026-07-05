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Lumea Animalelor· 2 min citire
Ursoaică împușcată la Brașov după ce a intrat în oraș. O altă femelă, însoțită de trei pui, s-a retras în pădure
Urs
Autoritățile din Brașov au intervenit din nou după apariția mai multor urși în apropierea zonelor locuite. O ursoaică în vârstă de aproximativ 11 ani a fost împușcată, după ce nu a răspuns măsurilor de alungare și a continuat să rămână în oraș, fiind considerată un pericol pentru siguranța populației. În schimb, o altă ursoaică, însoțită de trei pui, s-a retras în pădure după activarea semnalelor acustice.
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