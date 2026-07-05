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Lumea Animalelor· 2 min citire

Ursoaică împușcată la Brașov după ce a intrat în oraș. O altă femelă, însoțită de trei pui, s-a retras în pădure

Urs

Urs

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 5 iul. 2026, 15:13

Autoritățile din Brașov au intervenit din nou după apariția mai multor urși în apropierea zonelor locuite. O ursoaică în vârstă de aproximativ 11 ani a fost împușcată, după ce nu a răspuns măsurilor de alungare și a continuat să rămână în oraș, fiind considerată un pericol pentru siguranța populației. În schimb, o altă ursoaică, însoțită de trei pui, s-a retras în pădure după activarea semnalelor acustice.

Mai mulți urși au fost observați pe strada Jepilor

Potrivit Primăriei Brașov, echipele de intervenție monitorizau zona străzii Jepilor după mai multe sesizări privind prezența unei ursoaice cu pui.

În timpul verificărilor, specialiștii au identificat trei exemplare diferite: o ursoaică însoțită de doi pui, o altă femelă cu trei pui și o ursoaică fără pui.

Semnalele acustice au alungat o parte dintre animale

Autoritățile au pus în funcțiune sistemele acustice utilizate pentru îndepărtarea animalelor sălbatice din zonele locuite.

Ursoaica însoțită de cei trei pui a reacționat la zgomotele produse și s-a retras în pădure împreună cu puii, fără a mai reprezenta un pericol pentru locuitori.

Situația a fost însă diferită în cazul celeilalte femele.

Ursoaica de 11 ani nu a părăsit zona și a fost extrasă

Conform reprezentanților Primăriei Brașov, ursoaica fără pui, estimată la aproximativ 11 ani, nu a reacționat la metodele de alungare și a rămas în apropierea zonelor locuite.

În aceste condiții, echipa de intervenție a decis extragerea exemplarului prin împușcare, apreciind că animalul reprezenta un risc pentru siguranța cetățenilor.

Intervențiile s-au înmulțit în ultimele săptămâni

Autoritățile locale atrag atenția că, în ultimele săptămâni, au fost nevoite să intervină în repetate rânduri pentru gestionarea prezenței urșilor în municipiul Brașov.

Mai multe exemplare au fost observate coborând frecvent în oraș în căutare de hrană, iar în unele cazuri s-a decis extragerea acestora pentru prevenirea unor incidente care ar fi putut pune în pericol viața și siguranța locuitorilor.

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