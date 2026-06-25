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Lumea Animalelor· 1 min citire

Motanul Larry, cel mai longeviv rezident din Downing Street. Mascota a împlinit 19 ani

Motanul Larry

Motanul Larry

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat25 iun. 2026, 18:44
SursăRealitatea PLUS

Motanul Larry este una din puținele constante din viața politică a Marii Britanii din ultimele două decenii. În timp ce guvernele Londrei pică pe rând, celebrul locatar al reședinței premierului își păstrează funcția. În vârstă de 19 ani, Motanul Larry va rămâne pe Downing Street, chiar și după plecarea anunțată a lui Keir Starmer.

Motanul Larry, prezent la reședința prim-ministrului din 2011

Motanul Larry își ocupă în continuare funcția, chiar și după demisia premierului Keir Starmer. Larry este mascota oficială a Cancelariei prim-ministrului din februarie 2011.

Motanul Larry a fost martorul mandatelor a șase premieri britanici și a traversat perioade marcate de crize profunde, precum pandemia de COVID-19 sau Brexitul.

Premierii britanici care au venit pe Downing Street în timpul în care Larry se afla acolo sunt David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Lizz Truss, Rishi Sunak, și proaspătul demisionar Keir Starmer.

„Îmi oferă ocazia să pun capăt unui zvon.

Zvonul, potrivit căruia, nu l-aș iubi pe Larry... Ba o fac. Și am probe fotografice care dovedesc asta. Din păcate nu pot să-l aduc pe Larry cu mine, el aparține reședinței (n.r. prim-ministrului de pe Downing Street), iar angajații îl iubesc foarte mult, la fel ca mine.”, a zis James Cameron, fost premier al Marii Britanii.

Într-o perioadă în care premierii britanici vin și pleacă, motanul Larry rămâne cel mai stabil rezident al reședinței prim-ministrului.

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