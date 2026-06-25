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Lumea Animalelor· 1 min citire
Motanul Larry, cel mai longeviv rezident din Downing Street. Mascota a împlinit 19 ani
Motanul Larry
Publicat25 iun. 2026, 18:44
SursăRealitatea PLUS
Motanul Larry este una din puținele constante din viața politică a Marii Britanii din ultimele două decenii. În timp ce guvernele Londrei pică pe rând, celebrul locatar al reședinței premierului își păstrează funcția. În vârstă de 19 ani, Motanul Larry va rămâne pe Downing Street, chiar și după plecarea anunțată a lui Keir Starmer.
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