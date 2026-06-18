Comisia Europeană și-a făcut propria rețea de socializare, care să rivalizeze cu Facebook și să scoată din joc X a lui Elon Musk

Publicat 18 iun. 2026, 20:29 Sursă Agerpres

Comisia Europeană a anunțat joi că și-a făcut cont pe noua rețea socială W, inaugurată în ziua precedentă și prezentată drept 'alternativa europeană' la rețeaua socială X deținută de Elon Musk, dar a subliniat că nu va părăsi niciuna dintre celelalte 15 astfel de platforme pe care este prezentă.

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