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Extern· 1 min citire
NATO își consolidează prezența pe flancul estic. Bulgaria, România și Spania, acord pentru misiuni comune de poliție aeriană
FOTO: Forțele Aeriene Române
Forțele aeriene ale Bulgariei, României și Spaniei au încheiat un acord tehnic trilateral care permite desfășurarea unor operațiuni transfrontaliere de poliție aeriană în cadrul NATO, a anunțat joi Ministerul bulgar al Apărării, citat de agenția EFE.
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