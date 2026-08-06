NATO își consolidează prezența pe flancul estic. Bulgaria, România și Spania, acord pentru misiuni comune de poliție aeriană

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 19:45

Forțele aeriene ale Bulgariei, României și Spaniei au încheiat un acord tehnic trilateral care permite desfășurarea unor operațiuni transfrontaliere de poliție aeriană în cadrul NATO, a anunțat joi Ministerul bulgar al Apărării, citat de agenția EFE.

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