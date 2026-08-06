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NATO își consolidează prezența pe flancul estic. Bulgaria, România și Spania, acord pentru misiuni comune de poliție aeriană

FOTO: Forțele Aeriene Române

FOTO: Forțele Aeriene Române

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 aug. 2026, 19:45

Forțele aeriene ale Bulgariei, României și Spaniei au încheiat un acord tehnic trilateral care permite desfășurarea unor operațiuni transfrontaliere de poliție aeriană în cadrul NATO, a anunțat joi Ministerul bulgar al Apărării, citat de agenția EFE.

NATO își consolidează prezența aeriană pe flancul estic

Conform anunțului, înțelegerea a fost încheiată în virtutea unui acord bilateral între România și Bulgaria, semnat în 2021, care prevede posibilitatea ca avioane de vânătoare dintr-o țară terță, în acest caz Spania, să participe la operațiuni de poliție aeriană.

În cadrul Sistemului integrat de apărare aeriană și antirachetă al NATO (NATO Integrated Air and Missile Defence System - NATINAMDS), forțele aeriene spaniole vor efectua misiuni de patrulare aeriană atât în spațiul aerian al României, unde sunt desfășurate în prezent, iar dacă va fi necesar, și în spațiul aerian al Bulgariei, a explicat Ministerul Apărării de la Sofia.

Desfășurarea de misiuni comune de supraveghere aeriană împreună cu alte state membre ale NATO face parte din mecanismele Alianței menite să garanteze securitatea spațiului aerian al țărilor de pe flancul estic, în apropierea Ucrainei.

Această cooperare contribuie la consolidarea coordonării în materie de apărare aeriană și antirachetă între aliați și, de asemenea, la consolidarea capacităților de apărare colectivă, mai menționează Ministerul bulgar al Apărării.

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