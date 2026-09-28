24 de răniți, inclusiv copii, după ce o bombă rusească a lovit un bloc din Harkov

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 sept. 2026, 09:18

Cel puțin 24 de persoane, printre care și copii, au fost rănite luni dimineață după ce o bombă aeriană ghidată rusească a lovit un bloc din Harkov, în nord-estul Ucrainei, potrivit anunțului făcut de edilul orașului, Ihor Terekhov. Din primele informații, două etaje ale clădirii au fost distruse. Inițial, numărul răniților se ridica la 22 de persoane. Ulterior, informația a fost revizuită.

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