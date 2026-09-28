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24 de răniți, inclusiv copii, după ce o bombă rusească a lovit un bloc din Harkov

Atac Ucraina

Atac Ucraina

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 28 sept. 2026, 09:18

Cel puțin 24 de persoane, printre care și copii, au fost rănite luni dimineață după ce o bombă aeriană ghidată rusească a lovit un bloc din Harkov, în nord-estul Ucrainei, potrivit anunțului făcut de edilul orașului, Ihor Terekhov. Din primele informații, două etaje ale clădirii au fost distruse. Inițial, numărul răniților se ridica la 22 de persoane. Ulterior, informația a fost revizuită.

O bombă aeriană ghidată rusească a rănit 24 de persoane, printre care şi copii, în orașul Harkov, situat în nord-estul ţării, a anunţat luni dimineaţa primarul Ihor Terekhov, pe Telegram, potrivit Reuters şi agenției de presă ucrainene Ukrinform.

Potrivit sursei citate, în urma atacului, două etaje ale blocului au fost distruse.

"Din fericire, nu există răniţi grav", a anunţat Oleh Syniehubov, şeful Administraţiei Militare Regionale din Harkov.

Serviciile de urgenţă intervin la locul atacurilor. Eforturile de remediere a consecinţelor sunt în curs de desfăşurare, notează Ukrinform.

Tot noaptea trecută, în capitala Kiev, o dronă rusească a lovit o benzinărie, mai arată agenția de presă ucraineană.

Harkovul este al doilea oraş ca mărime al Ucrainei.


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