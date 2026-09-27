Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Brussels Can, America Can't? Romania's Double Standard

Ana Maria Păcuraru în SUA

Ana Maria Păcuraru în SUA

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 sept. 2026, 15:40

So, if I understand correctly: Brussels can. Paris can. Berlin can. Only the Americans can't. And there's more. Until yesterday, the same people were shouting that George Simion was with the Russians.

Today they are shouting that he is with the Americans. I think that's actually a good thing. The lines are being drawn. Now it's clear who is truly anti-Trump, and who puts the interests of Brussels, Paris, or Berlin ahead of our partnership with Washington.

Here in America, people have not forgotten what the relationship with Romania looked like during the Biden administration. And I am convinced that, sooner or later, we will find out the full story of what happened in our country while Antony Blinken was Secretary of State. Tick-tock.

Until then, I stand by what I have always said: the strategic partnership with the United States is not a subject for criminal complaints written on Facebook. It is the guarantee of Romania's security. And someone has to defend it.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ana maria pacuraru

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe