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Extern· 1 min citire
Brussels Can, America Can't? Romania's Double Standard
Ana Maria Păcuraru în SUA
So, if I understand correctly: Brussels can. Paris can. Berlin can. Only the Americans can't. And there's more. Until yesterday, the same people were shouting that George Simion was with the Russians.
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