Stare de urgență în New York și New Jersey. Furtuna Nor’easter aduce inundații, pene de curent și haos în transporturi

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 22:45

Zeci de milioane de oameni din nord-estul Statelor Unite se află în calea unei furtuni puternice care lovește regiunea în acest weekend. Fenomenul, cunoscut drept Nor’easter, a provocat deja inundații pe coastă, pene de curent, probleme majore în transporturi și anularea unor evenimente importante din New York și Boston.

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