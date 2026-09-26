Stare de urgență în New York și New Jersey. Furtuna Nor’easter aduce inundații, pene de curent și haos în transporturi

Zeci de milioane de oameni din nord-estul Statelor Unite se află în calea unei furtuni puternice care lovește regiunea în acest weekend. Fenomenul, cunoscut drept Nor’easter, a provocat deja inundații pe coastă, pene de curent, probleme majore în transporturi și anularea unor evenimente importante din New York și Boston.
Furtuna atinge intensitatea maximă sâmbătă, iar meteorologii avertizează asupra ploilor abundente, a vântului puternic și a inundațiilor costiere. Pentru New York și New Jersey au fost declarate stări de urgență, în timp ce autoritățile le cer oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare.
Ploi abundente și rafale de până la 86 km/h
Serviciul Național de Meteorologie avertizează că furtuna aduce „inundații costiere periculoase și condiții dificile pe plaje, vânt puternic și ploi abundente” în mai multe zone din nord-estul țării.
În New York, rafalele pot ajunge până la 55 mph, aproximativ 86 km/h. Avertizarea de vânt vizează întregul oraș New York, Long Island și mai multe zone din Connecticut, iar meteorologii atrag atenția că arborii și crengile pot fi doborâte, ceea ce poate provoca noi pene de curent.
New York se află din nou sub stare de urgență din cauza vremii severe, iar în New Jersey inundațiile costiere au afectat deja mai multe comunități.
Luna plină de sâmbătă poate agrava situația de pe coastă, prin creșterea nivelului apei. În Surf City și Manasquan, din New Jersey, străzi și locuințe au fost deja inundate.
Aproape 150.000 de gospodării au rămas fără electricitate
Furtuna a provocat pene de curent pe scară largă, iar aproape 150.000 de gospodării au rămas fără electricitate, potrivit datelor citate de presa americană.
„Îi îndemn pe toți locuitorii din New Jersey să ia această furtună în serios, să rămână vigilenți și să urmeze indicațiile autorităților locale”, a transmis guvernatoarea Mikie Sherrill.
În zona Bostonului, Serviciul Național de Meteorologie a emis avertizări pentru vânt puternic, valuri mari și inundații costiere. Rafalele pot ajunge în unele zone la aproximativ 80 km/h, iar ploile abundente vor continua pe parcursul weekendului.
Sute de zboruri anulate și peste 1.100 întârziate
Problemele meteo au dat peste cap și transportul aerian. Peste 1.100 de zboruri au înregistrat întârzieri, iar aproximativ 400 au fost anulate, potrivit datelor FlightAware citate de presa internațională.
Administrația Federală a Aviației le-a recomandat pasagerilor să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de a pleca spre aeroport.
Autoritățile se așteaptă ca problemele să continue pe măsură ce furtuna înaintează spre nord și afectează zonele dintre Virginia și Maine.
Autoritățile îi avertizează pe oameni să nu intre în apa de pe străzi
Serviciul Național de Meteorologie a transmis un avertisment pentru locuitorii din zonele apropiate de coastă, unde nivelul apei poate crește rapid.
„Pregătiți-vă imediat pentru inundații semnificative în zonele joase din apropierea țărmului, inclusiv drumuri acoperite de apă și efecte asupra locuințelor și afacerilor”, au transmis meteorologii.
Primarul New Yorkului, Zohran Mamdani, le-a cerut locuitorilor să evite deplasările dacă nu sunt absolut necesare.
„Nu călătoriți dacă nu este necesar. Nu conduceți și nu mergeți pe jos prin apa provenită din inundații”, le-a transmis acesta.
Concerte și meciuri anulate din cauza furtunii
Vremea extremă a dus și la anularea sau reprogramarea mai multor evenimente importante.
Concertele lui Ed Sheeran programate pe Gillette Stadium, în apropiere de Boston, au fost anulate din motive de siguranță. Organizatorii au luat decizia înainte ca furtuna să atingă intensitatea maximă în regiune.
În New York a fost anulat și Global Citizen Festival, care urma să aibă loc în Central Park. Pe scenă erau așteptați, printre alții, Lauryn Hill, Wyclef Jean și John Legend. Organizatorii au explicat că prognoza nu permite desfășurarea în siguranță a unui eveniment cu zeci de mii de participanți.
Și competițiile sportive au fost afectate. Programul echipei Boston Red Sox a fost modificat din cauza furtunii, iar mai multe evenimente sportive din New York și Massachusetts au fost amânate sau anulate.
Nor’easter-ul va continua să aducă ploi, vânt puternic și probleme pe coastă pe parcursul weekendului, iar în unele zone efectele sunt așteptate să persiste până luni.