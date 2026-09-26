Haos pe calea ferată în Germania. Aproximativ 300 de trenuri, afectate după ce hoții au tăiat și furat cabluri

Traficul feroviar a fost grav perturbat sâmbătă dimineață în zona orașului Gelsenkirchen, din vestul Germaniei, după ce persoane necunoscute au tăiat și au furat cabluri de-a lungul unei linii de cale ferată. Aproximativ 300 de trenuri au fost afectate, iar pentru o perioadă circulația a fost complet blocată în întreaga zonă metropolitană.
Deutsche Bahn a anunțat că lucrările de reparație au fost finalizate în jurul prânzului, iar traficul a început să revină treptat la normal. Compania se aștepta însă ca întârzierile și celelalte perturbări provocate de incident să continue și în cursul după-amiezii.
Trenuri de lung parcurs, deviate pe alte rute
Problemele au afectat atât traficul regional, cât și mai multe legături feroviare importante de lung parcurs. Printre acestea s-au numărat trenurile care circulă pe rutele Dortmund-München și Hamburg-Basel, precum și legăturile dintre nordul Germaniei și Köln.
Unele garnituri au fost obligate să urmeze rute ocolitoare lungi, în timp ce altele nu au mai oprit în anumite stații. La un moment dat, circulația trenurilor a fost complet blocată în întreaga zonă metropolitană Gelsenkirchen, potrivit portalului de informare a pasagerilor Zuginfo.nrw.
Cablurile au fost tăiate și smulse din mai multe locuri
Deutsche Bahn a precizat că, începând cu primele ore ale dimineții, au fost semnalate mai multe defecțiuni la sistemele de semnalizare din apropierea orașului Gelsenkirchen. Verificările făcute ulterior au arătat că mai multe cabluri fuseseră secționate. Poliția a stabilit că autorii au tăiat și au smuls cabluri din mai multe puncte de-a lungul căii ferate, iar o parte dintre acestea au fost furate. În urma distrugerilor, sistemele de semnalizare și control au încetat să mai funcționeze, conform Agerpres.
Anchetatori din cadrul poliției federale și ai poliției landului au ajuns la locul incidentului și au strâns probe pentru identificarea persoanelor responsabile.
Poliția ia în calcul un furt de cabluri
Primele informații ale anchetatorilor indică faptul că perturbările de pe linia feroviară din cartierul Gelsenkirchen-Ückendorf au fost provocate de un furt de cabluri, și nu de un act deliberat de sabotaj. Incidentul s-a produs în zona Almastraße, iar autorii sunt în continuare necunoscuți. Poliția germană a deschis o anchetă și încearcă să stabilească împrejurările în care au fost tăiate și sustrase cablurile care deserveau infrastructura feroviară.