Haos pe calea ferată în Germania. Aproximativ 300 de trenuri, afectate după ce hoții au tăiat și furat cabluri

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 26 sept. 2026, 20:04

Traficul feroviar a fost grav perturbat sâmbătă dimineață în zona orașului Gelsenkirchen, din vestul Germaniei, după ce persoane necunoscute au tăiat și au furat cabluri de-a lungul unei linii de cale ferată. Aproximativ 300 de trenuri au fost afectate, iar pentru o perioadă circulația a fost complet blocată în întreaga zonă metropolitană.

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