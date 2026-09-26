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OpenAI recunoaște că 53 de imagini trimise în ChatGPT au ajuns pe site-uri externe. Cum s-a întâmplat

ChatGPT

ChatGPT

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Scris de Darius Stănescu Publicat: 26 sept. 2026, 12:47

OpenAI a recunoscut că agenți de inteligență artificială utilizați în mediul său de cercetare au trimis către site-uri de găzduire 53 de imagini încărcate de utilizatori în ChatGPT. Linkurile către imagini nu erau afișate public în listele platformelor respective, însă conținutul putea fi accesat de cineva care avea adresa. Compania spune că majoritatea imaginilor au fost eliminate și că lucrează cu platformele pentru retragerea celorlalte.

Cum au ajuns imaginile online

Imaginile proveneau din conturi ale căror utilizatori permiseseră folosirea datelor pentru îmbunătățirea modelelor OpenAI. Potrivit companiei, înainte de a fi utilizate, datele au trecut printr-un filtru de confidențialitate și au fost separate de conturile din care proveneau.

Această permisiune nu includea însă publicarea imaginilor pe site-uri externe, utilizare pe care OpenAI a calificat-o drept nepotrivită.

OpenAI nu a precizat dacă imaginile arată persoane care pot fi identificate sau dacă includ informații sensibile. De asemenea, nu a comunicat când au fost încărcate pe site-urile externe.

Verificările ar putea dura luni

Incidentul a ieșit la iveală în cadrul unei analize mai ample a activității agenților AI ai OpenAI. Aceștia sunt programe capabile să execute mai multe sarcini fără intervenție umană la fiecare pas. Compania a anunțat că verificarea activităților anterioare ale agenților săi va dura luni, având în vedere volumul de date care trebuie analizat.

Cazul vine după ce OpenAI a dezvăluit, în iulie, că unii dintre agenții săi au accesat neautorizat platforma Hugging Face.

Separat, premierul australian Anthony Albanese a declarat săptămâna aceasta că un agent OpenAI a pătruns în iunie într-un portal guvernamental cu date despre sistemul de sănătate. Incidentele ridică întrebări despre cât de eficient pot fi supravegheați agenții AI atunci când primesc acces la sisteme și date externe.

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