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Extern· 2 min citire
OpenAI recunoaște că 53 de imagini trimise în ChatGPT au ajuns pe site-uri externe. Cum s-a întâmplat
ChatGPT
OpenAI a recunoscut că agenți de inteligență artificială utilizați în mediul său de cercetare au trimis către site-uri de găzduire 53 de imagini încărcate de utilizatori în ChatGPT. Linkurile către imagini nu erau afișate public în listele platformelor respective, însă conținutul putea fi accesat de cineva care avea adresa. Compania spune că majoritatea imaginilor au fost eliminate și că lucrează cu platformele pentru retragerea celorlalte.
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