Eșecul statului: elevii săraci, condamnați la un viitor incert

Publicat 19 sept. 2026, 12:48 Actualizat 19 sept. 2026, 12:49 Sursă Realitatea PLUS

Jumătate din elevii români de 15 ani nu înțeleg ce citesc și nu se descurcă la calcule matematice simple. Sunt rezultatele extrem de îngrijorătoare ale testelor PISA, la nivel internațional. În fruntea clasamentului se află China și Japonia. Iar, în Europa, topul este condus de Estonia, Marea Britanie și Finlanda. Fondatorul PISA a avertizat România că rezultatul arată că decalajul de performanță dintre elevii din țara noastră a continuat să se adâncească în ultimul deceniu. Un material marca Realitatea PLUS despre cum lipsa de interes și de investiții a statului cu privire la sistemul de învățământ răpește șansa la un viitor mai bun a noii generații.

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