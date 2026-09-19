Eșecul statului: elevii săraci, condamnați la un viitor incert

Jumătate din elevii români de 15 ani nu înțeleg ce citesc și nu se descurcă la calcule matematice simple. Sunt rezultatele extrem de îngrijorătoare ale testelor PISA, la nivel internațional. În fruntea clasamentului se află China și Japonia. Iar, în Europa, topul este condus de Estonia, Marea Britanie și Finlanda. Fondatorul PISA a avertizat România că rezultatul arată că decalajul de performanță dintre elevii din țara noastră a continuat să se adâncească în ultimul deceniu. Un material marca Realitatea PLUS despre cum lipsa de interes și de investiții a statului cu privire la sistemul de învățământ răpește șansa la un viitor mai bun a noii generații.
România anului 2026: aproape 100 de școli au încă toaleta în curte
În ultimul deceniu, decalajul de performanță dintre elevii cei mai avantajați și cei mai dezavantajați din România a continuat să crească.
Rezultatele testelor PISA scot la iveală realitatea sumbră din țara noastră. Sistemul românesc de învățământ nu reușește să compenseze lipsurile de acasă, iar copilul care se naște într-o familie săracă este condamnat la un viitor incert. Pornește la drum cu mai puține cărți, mai puțin acces la meditații și, mai grav, în unele cazuri, este chiar el nevoit să muncească pentru a și le permite. Iar marginalizarea elevilor de la sate se vede cu ochiul liber.
La Școala Gimnazială Sărățeni, din cauza fondurilor prea mici pe care le-a alocat statul, directoarea a fost nevoită să acceseze în paralel un alt program pentru a construi o toaletă în interior. Până atunci, însă, copiii merg în frig la baie prin pasajul improvizat.
Mai mult, în timp ce țările cu cele mai bune rezultate la învățătură alocă bugete record și tratează școala drept o miză de securitate națională, premierul demis Ilie Bolojan vrea să acopere deficitul cu tăieri și de la elevii defavorizați.
Jumătate din elevii români de 15 ani nu înțeleg ce citesc
Problema în sistemul de învățământ, însă, nu e nouă. Deși statul a promis ani la rând 6% din PIB pentru educație, alocările reale au rămas la jumătate, sub 3%. Prin comparație, Estonia, Marea Britanie sau Finlanda, care au și ocupat primele trei locuri la rezultatele testelor PISA în Europa, investesc dublu sau triplu pentru fiecare elev în parte. Dar acesta nu este singurul motiv care a dus la performanță.
Dacă în România doar 1 din 10 părinți consideră că sistemul educațional din țară este unul de calitate și simte nevoia să-și trimită copilul la meditații, în Finlanda, de exemplu, grija aceasta nu există.
Mai mult, elevii nu sunt împovărați cu teme pentru acasă, ba chiar li se permite să plece de la ore pentru activități practice.
Ani la rândul, statul român a promis că va reforma sistemul din temelii. Fără rezultate, însă. Elevii din medii defavorizate învață în continuare în clădiri degradate, fără autorizație de securitate la incendiu sau fără apă curentă. Mai grav, lipsa banilor pentru rechizite, haine sau transport, combinată cu nevoia ca cei mici să ajute în gospodărie, îi împing pe cei 30% din ei să abandoneze școala. Sunt astfel condamnați la un cerc vicios al sărăciei, la care statul asistă tăcut.