Bulgaria, pe ultimul loc în UE la PISA 2025. Scoruri mai slabe decât România la științe, citire și matematică

Bulgaria înregistrează cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană la testarea internațională PISA 2025, evaluarea OCDE care măsoară competențele de bază ale elevilor în științe, citire și matematică. Noile date arată că performanțele elevilor bulgari sunt chiar mai slabe decât cele ale României, marcând un declin semnificativ față de ediția precedentă. Atât Bulgaria, cât și România, se află mult sub media europeană la indicatorii urmăriți.
Rezultatele Bulgariei la cea mai recentă evaluare internațională a elevilor, PISA 2025, sunt chiar mai slabe decât cele din sondajul precedent de acum 3 ani, scrie publicația Actualno.
Cum arată cele mai slabe rezultate ale Bulgariei?
Elevii bulgari au avut cele mai slabe rezultate din UE la toți indicatorii – științe naturale, citire și matematică.
La științele naturii, Bulgaria a înregistrat un scor de 421 de puncte, cu 10 puncte mai mic decât în 2022.
La citire, țara vecină este din nou pe ultimul loc în UE, cu un scor de 387 de puncte, cu 18 puncte sub scorul din 2022.
Și la matematică, eșecul este complet – ultimul loc în UE cu 405 puncte, cu 12 puncte mai puțin decât în 2022.
Rezultatele anterioare ale Bulgariei
Rezultatele pentru Bulgaria în cadrul evaluării internaționale PISA 2022 au fost prezentate în decembrie 2023 și au fost evaluate ca fiind slabe.
În 2022, 54% dintre elevii bulgari în vârstă de 15 ani se află sub minimul critic de cunoștințe și abilități în matematică, 53% dintre ei nu au abilități elementare de citire, iar 48% dintre ei au deficite în științele naturii.
Pe ansamblu, competențele cognitive a peste jumătate dintre elevi nu erau adecvate pentru rezolvarea problemelor de zi cu zi, în timp ce ponderea elevilor de performanță a fost de doar 3% la matematică, 2% la citire și 1% la științe.
Conform rezultatelor din 2022, Bulgaria s-a clasat pe ultimul loc printre țările Uniunii Europene la matematică și pe penultimul loc la lectură și științe naturale, arată Actualno.
De ce dispare imboldul de a studia și a cunoaște?
Potrivit secretarului general al OCDE, Matthias Cormann, țările cu cele mai mari scăderi la citire înregistrează și cele mai mari scăderi la matematică și științe.
„Abilități funcționale de alfabetizare mai slabe înseamnă o productivitate mai slabă”, a avertizat el.
Potrivit secretarului general al OCDE, acest declin a fost observat de ani de zile și pandemia de Covid nu poate fi invocată drept cauză majoră. În special în ceea ce privește cititul, timpul petrecut în fața ecranelor este o problemă majoră care duce la rezultate slabe, iar noile instrumente digitale, inclusiv inteligența artificială, îi pot ajuta pe elevi să citească, dar le pot încetini și dezvoltarea cognitivă.
Evoluția indicatorilor PISA în ultimii 26 de ani
Ce este PISA?
PISA (Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor) este un studiu internațional la scară largă realizat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) care măsoară alfabetizarea funcțională a elevilor de 15 ani.
Sunt studiate trei domenii principale – cititul, matematica și științele. Studiul este realizat la fiecare 3 ani în zeci de țări din întreaga lume, inclusiv în Bulgaria, și testează cât de bine pot elevii să aplice ceea ce au învățat în situații din viața reală, în loc să reproducă faptele pe de rost.