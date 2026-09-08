Bulgaria, pe ultimul loc în UE la PISA 2025. Scoruri mai slabe decât România la științe, citire și matematică

Publicat 8 sept. 2026, 22:01 Actualizat 8 sept. 2026, 22:14

Bulgaria înregistrează cele mai slabe rezultate din Uniunea Europeană la testarea internațională PISA 2025, evaluarea OCDE care măsoară competențele de bază ale elevilor în științe, citire și matematică. Noile date arată că performanțele elevilor bulgari sunt chiar mai slabe decât cele ale României, marcând un declin semnificativ față de ediția precedentă. Atât Bulgaria, cât și România, se află mult sub media europeană la indicatorii urmăriți.

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